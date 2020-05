Martina Colombari pensa che sui social ci sia spesso troppa cattiveria gratuita. L’ex Miss Italia, oggi splendida 44enne, riceve spesso insulti e addirittura minacce da alcuni utenti. L’accusano di essere “troppo magra” e “troppo muscolosa”. Ovviamente si tratta di affermazioni infondate, visto che lei è solamente molto attenta alla salute e per questo mangia sano e si allena spesso. Durante un’ospitata nel programma radiofonico ‘I Lunatici’ ha però rivelato che comunque ricevere offese di questo genere la fa stare male.

“Ho molti follower su Instagram e cerco di far vedere una Martina reale. Sui social si lamentano perché sono troppo muscolosa o troppo magra. Mi arrabbio molto quando dicono che sono un cattivo esempio per le ragazze, che porto il messaggio della donna anoressica. Non si rendono conto che l'anoressia è una malattia che porta alla morte, è come se mi accusassero di incitare alla magrezza. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia soffrono per mancanza d'amore, sicurezza, affetto, una violenza subita, un lavoro perso. E quindi mi spiace perché mi incolpano di un qualcosa che io veramente non faccio”, ha spiegato l’ex reginetta di bellezza (ha vinto il concorso nel 1991, a soli 16 anni).

“Non si rendono conto che con le parole si feriscono le persone. Mi dà molto fastidio. Spesso li lascio perdere, quando però iniziano ad essere pesanti o scrivono cattiverie è giusto rispondergli. Va bene la democrazia, va bene che sei un personaggio pubblico, però c'è differenza tra un commento, una critica, o una minaccia. Bisogna tornare ad avere maniere gentili che ci siamo un po' dimenticati”, ha aggiunto.

“Questo fatto che i social ci avvicinano non significa che una pacca sulla spalla è concessa. Ci siamo dimenticati che cos'è l'educazione. Se tu mi incontrassi per caso, avresti il coraggio di dirmi certe cose? Non credo. E allora cosa ti dà il coraggio di dirmi che sono una anoressica schifosa?”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/5/2020.