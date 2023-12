Martina Stella annuncia la separazione dal marito Andrea Manfredonia: ''I motivi insuperabili mi hanno causato tantissimo dolore''

L’attrice 35enne è madre di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini, e Leonardo, 2, avuto dal procuratore

Martina Stella parla del suo periodo “non facile, di ricostruzione” a Oggi. Annuncia la separazione dal marito Andrea Manfredonia, sposato il 3 settembre 2016. Da lui ha avuto il figlio Leonardo, 2 anni. E’ anche mamma di Ginevra, 11 anni, avuta dall’ex Gabriele Gregorini. “I motivi insuperabili mi hanno causato tantissimo dolore”, confessa.

L’attrice 35enne sarà Claretta Petacci, l’amante del Duce, in La lunga notte, fiction di Rai1. Al settimanale parla del suo ruolo, poi si scopre sul privato. Quando le si domanda che periodo della vita sia per lei, risponde senza filtri: “Non facile, di ricostruzione. E’ arduo parlare dei miei momenti dolorosi e anche sui social cerco sempre di dare un’immagine positiva di me, ironica e solare come sono io. Ma non posso neanche nascondere quello che è accaduto. Ad agosto mi sono separata. Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili”.

Col procuratore sportivo suo coetaneo, figlio Lionello, calciatore di Lazio e Roma, pareva dovesse durare per sempre. Martina non aggiunge molto: “Evito di dire altro non solo per un pudore mio personale, ma soprattutto per proteggere le mie creature. Ginevra è pre-adolescente, ci può leggere”. Non vuole fare come Ilary Blasi e Belen Rodriguez: “Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l’attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore”.

I rapporti con Manfredonia rimangono “rispettosi e buoni”. “Abbiamo un bambino e vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi dieci anni, sette di matrimonio”, spiega. E’ delusa: “Sì, moltissimo. Non me l’aspettavo. Ma intendo trasformare questa grande delusione in un’opportunità di conoscenza personale. Voglio che i miei figli abbiano di me l’immagine di una donna forte, che affronta tutto con dignità e coraggio”.

La Stella si è sempre affidata alla psicoterapia. Alle spalle legami con personaggi famosi come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani. Poi è arrivato Gabriele Gregorini da cui ha avuto la primogenita, e Andrea, che ha sposato. Le relazioni sono tutte finite. “Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato. Penso di non aver avuto molta fortuna in amore. Con i figli, nell’amicizia e sul lavoro sì. Ma non in amore. E poi sono sempre stata una donna indipendente, centrata su me stessa e sul mio mestiere. Indomabile. Questo ha complicato le cose. Fermo restando ciò che è immodificabile, sto cercando di migliorarmi per trasformare questa sofferenza in qualcosa di positivo per me”, dice.

Martina in questo momento mette in stand-by l’amore: “E’ troppo presto per vedermi proiettata in un’altra storia. Ci vorrà un po’ di tempo prima di ripartire”. Dalla sua intervista vuole emerga “la volontà di rinascita e ricostruzione”. “La capacità che ho di sdrammatizzare - aggiunge - Pur essendo una persona malinconica, amo ridere e ironizzo. Anche sul lavoro. Non siamo mica medici che salvano vite! Insomma, dico che va come deve andare. La mia storia, similmente a quella di tutti credo, è fatta di cadute e risalite. E io rimango una donna che continua a inseguire la felicità”.