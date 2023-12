Belen Rodriguez è arrivata in Argentina coi due figli: grande festa in bikini a bordo piscina con Chechu e la fidanzata di Jeremias

La showgirl 39enne entusiasta di essere arrivata nella sua terra natia

“Casa dolce casa”, scrive e mostra la villa con un grande giardino comprata quando aveva 24 anni

Basta polemiche, basta scontri social. Belen Rodriguez è arrivata in Argentina coi suoi due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2, e l’inseparabile compagno Elio Lorenzoni e ha riabbracciato la sua famiglia. E’ qui per trascorrere il Capodanno con i suoi cari. Ci sono tutti: grande festa a bordo piscina in bikini per la showgirl, felice come una bambina insieme alla sorella Chechu e alla fidanzata del fratello Jeremias, Deborah Togni. Per lei "emozioni senza fine".

Non potrebbe desiderare di più. La showgirl 39enne riabbraccia papà Gustavo, mamma Veronica Cozzani. “Mi Tierra”, sottolinea sul social, nelle sue IG Stories, dove racconta tutto. Mostra anche la casa che ha comprato, come rivela lei stessa, quando aveva appena 24 anni. E’ una villa con piscina e grande giardino: dentro di sono tantissime foto dei suoi affetti più preziosi. “Home sweet home”, sottolinea.

Belen si lascia ammirare con un due pezzi che mette in risalto il fisico perfetto. I suoi bambini fanno il bagno, Ignazio Moser si rilassa con Cecilia. Per tutti è una gioia immensa essersi riuniti. Il clan regala ai Rodriguez certezze assolute: è dallo stare insieme che trovano la forza per andare avanti e celebrare così un inizio 2024 entusiasmante. Immancabile la foto con tutte le donne della famiglia, zie e cugine comprese.

Nella villa acquistata da Belen, in una zona residenziale, si respira un clima di grande armonia. Poi la sera si esce e si va a mangiare sempre tutti insieme in una famosa steakhouse. Belen sale sul palco e intona un brano in spagnolo, la sua lingua madre.

La notte tutti dormono, lei però non chiude occhio. I contrasti con Antonino Spinalbese, forse, le creato un po’ di angoscia. Ma saranno i suoi legali, come ha annunciato, a risolvere la querelle riguardante la secondogenita.

La Rodriguez ha ritrovato la sua grinta da leonessa. “Non sto più zitta, adesso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di farmi fuori di nuovo”, ha precisato via social la 39enne. Ma ci sarà tempo per tutto questo: prima c’è la vacanza in Argentina da vivere per ricaricarsi definitivamente.