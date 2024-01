Martina Stella sulla separazione dal marito: ''Motivi mi hanno causato molto dolore, la storia mi ha fatto molto soffrire''

L’attrice 39enne torna a parlare dell’addio con Andrea Manfredonia

Madre di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini, e Leonardo, 2, avuto dal procuratore, vuole proteggere i figli

Martina Stella torna a parlare della separazione dal marito Andrea Manfredonia. Madre di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini, e Leonardo, 2, avuto dal procuratore sportivo, vuole proteggere i suoi figli. La 39enne però al Corriere della Sera svela: “Motivi mi hanno causato molto dolore, la storia mi ha fatto molto soffrire”.

L’attrice è stata sposata con Manfredonia per 7 anni, ad agosto i due si sono separati. “Non ho avuto molta fortuna in amore”, ha detto Martina. Lo conferma: “E’ così. Nel lavoro contano l’applicazione e il sacrificio, ma anche la fortuna. In amore non è andata così, i rapporti sentimentali sono fatti di incontri, di momenti”. A Oggi la Stella aveva annunciato la rottura con Andrea. “Per motivi insuperabili che mi hanno causato molto dolore”, aveva precisato. “Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi”, chiarisce Martina.

Quando le si domanda se l’amore sia destinato a finire, lei replica: “Non voglio nemmeno essere così catastrofica. Ora sto bene, i miei figli sono il mio tutto, voglio dare loro l’immagine di una donna forte e coraggiosa!”. Si è posta alcune domande sulla relazione finita, ma Martina va avanti: “Per natura mi pongo tante domande, mi metto in discussione, ma inseguo sempre la felicità, la luce. Non sono sfiduciata. Da sognatrice, sono aperta alle possibilità della vita. Non ho chiuso con l’amore, sono troppo giovane. Ora non me la sento, però non mi precludo nulla”.

La Stella a Ginevra parlerà dell'amore, ma niente consigli: "Ognuno ha il consiglio giusto per sé stesso, non per gli altri. Spero invece di darle l’esempio, di essere per lei una guida. Comunque le direi di non fermarsi all’apparenza, alla bellezza, ma di cercare i valori, l’intelligenza".