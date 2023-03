Il settimanale rivela di quanti mesi è la 31enne e cosa le porterà la cicogna

Legata dallo scorso ottobre al calciatore 29enne Loris Karius, ha annunciato la dolce attesa sul social

Diletta Leotta ha annunciato sul social di essere incinta, poi ha anche svelato il suo pancino. Non ha aggiunto di più sulla gravidanza fortemente voluta con il fidanzato Loris Karius, 29 anni, calciatore tedesco che gioca in Inghilterra con la maglia del Newcastle. I due sono al settimo cielo per l’arrivo del bebè, ma si sbottonano poco sui dettagli della dolce attesa: ci pensa Chi, però, a svelarli.

Maschietto o femminuccia? I dettagli della gravidanza di Diletta Leotta su 'Chi'. La conduttrice aspetta il suo primo bebè dal fidanzato Loris Karius, 29 anni, calciatore tedesco

Stando al settimanale, la conduttrice Dazn 31enne sarebbe entrata nel quarto mese di gestazione. Le voci sulla cicogna circolavano da un pezzo e nell’ambiente di lavoro della Leotta erano date per certe, ora a essere dato come sicuro è anche il sesso del bebè: per il giornale la bionda siciliana sarebbe in attesa di una femminuccia.

La presentatrice nata a Catania, laureata in Giurisprudenza a 24 anni alla Luiss di Roma, dopo una breve vacanza con Karius a Dubai, è già rientrata al lavoro. I due si sarebbero conosciuti a Londra circa sei mesi fa. Diletta era volata in Inghilterra per una vacanza studio per perfezionare il suo inglese. A fine ottobre lei e Loris sono finiti proprio su Chi, paparazzati a Milano. Da quel momento in poi la loro frequentazione si è fatta sempre più intensa.

I due sono legati dallo scorso ottobre. Nella foto insieme lo scorso Capodanno

La coppia ha conosciuto le rispettive famiglie, ha trascorso il Capodanno insieme e adesso vive istanti di pura felicità grazie a una gravidanza che regalerà a entrambi il primo figlio: stando alle rivelazioni del rotocalco, da rumor di chi è molto vicino a Diletta, una bella bambina.