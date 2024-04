La showgirl 55enne urla terrorizzata e scappa via presa totalmente dal panico

Un incontro inaspettato nella giungla alle spalle della spiaggia dove vivono i naufraghi in Honduras

Cercava legna da ardere per il fuoco insieme a Luce Caponegro, Valentina Vezzali e Marina Suma. Matilde Brandi impazzisce letteralmente alla vista di un serpente all’Isola dei Famosi. La showgirl 55enne, presa dal panico, urla terrorizzata e scappa via, a gambe levate. “Eravamo a un centimetro, faceva così ed ero morta”, racconta poco dopo l’incontro da brividi appena fatto. In Honduras, nella giungla alle spalle della spiaggia dove vivono i naufraghi, può accadere, ma per lei è stato un vero choc.

''Eravamo a un centimetro, faceva così ed ero morta'': Matilde Brandi impazzisce alla vista di un serpente all'Isola dei Famosi

Le donne del cast avevano deciso di fare una passeggiata, addentrandosi nel bosco vicino Palya Coco: l’obiettivo era, appunto, raccogliere un po’ di legna e, perché no, scovare anche qualcosa di commestibile da mangiare, dato che la fame inizia a farsi sentire. Matilde, però, non pensava affatto all’imprevisto…

La showgirl 55enne urla terrorizzata e scappa via presa totalmente dal panico

Cercava legna da ardere per il fuoco insieme a Luce Caponegro, Valentina Vezzali e Marina Suma

Appena sente qualcosa muoversi tra i rami, la Brandi, trema di paura, Grida a squarciagola e corre lontano. Marina Suma e Luce Caponegro provano a calmarla, facendola tacere: "Non scappare, non urlare, silenzio. Non urlare così!". Lei non sente ragioni: "Io ho paura". Così alla fine tutte tornano indietro con lei.

Le altre provano a calmarla, senza riuscirci

Più tardi l’ex stella del Bagaglino prova a giustificare la sua reazione così violenta: "Eravano a un centimetro, lui faceva così”. E mima il gesto del serpente, che, stando al suo racconto, stava per attaccarla. Poi conclude: "E io ero morta”. A rischiare proprio non ci ha pensato neppure un istante.