''Il matrimonio borghese mi fa venire il soffoco'': Serena Bortone parla di amore e svela se oggi è single

Serena Bortone oggi è single. Nella sua vita ha avuto grandi amori, ma la vita l’ha portata a non sposarsi.

La conduttrice 53enne, oggi presentatrice di ‘Che sarà’ su Rai3, ma fino a qualche tempo fa al timone di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1, ne ha parlato con Il Corriere della Sera.

Serena parlando della sua fatica letteraria ‘A te vicino così dolce’ ha affermato: “In certe pagine, mi è venuto da scrivere in prima persona: ‘Promisi a me stessa che mai più avrei versato lacrime per un uomo’. Non ho mantenuto la promessa. Il romanzo è anche sull’illusione d’amore: ognuno di noi si è cimentato con storie in cui non vuoi vedere ciò che non va, perché sei innamorato”.

“Ho imparato ad amarmi anche grazie agli uomini che non sono stati capaci di amarmi”, ha poi sottolineato.

Alla protagonista del libro, sua omonima, non piace l’idea di sposarsi. A lei? “Non era il mio obiettivo e non è capitato. Ma il matrimonio borghese che si fa per sistemarsi mi fa venire il soffoco al solo pensiero”.

Grandi amori però ne ha avuti: “Senza ombra di dubbio. Ho avuto due convivenze e ora sono single, con una grande famiglia diffusa di amici. Sono sempre circondata da affetto, non so che cosa sia la solitudine. Negli ultimi anni, ho imparato anche a viaggiare da sola. Con ironia, dico: non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice”.

Infine le è stato domandato se pensa che la scelta della Rai di non riconfermare ‘Oggi è un altro giorno’ sia stata politica (nel frattempo era cambiato il governo…). Ha risposto: “La motivazione delle scelte aziendali spetta a chi le compie, non a me che sono un soldato e le rispetto”.