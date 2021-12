Maurizio Costanzo: 'Ecco come festeggeremo i 60 anni di Maria De Filippi'

Maurizio Costanzo tra pochi giorni celebrerà il compleanno della moglie. A Oggi rivela: “Ecco come festeggeremo i 60 anni di Maria De Filippi”. Il 5 dicembre la ‘Queen’ della tv spegnerà le candeline, avvolta dal calore della sua famiglia e gli amici più cari.

Costanzo confida: “Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. E’ la cosa che ci piace di più”. Niente mega party, Maurizio e Maria preferiscono la sobrietà che da sempre li contraddistingue.

“Io e Maria siamo sposati da 27 anni, e la risposerei anche domani. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”, ammette il giornalista parlando della famosissima conduttrice. L’unione funziona perché entrambi si comprendono alla perfezione.

Maurizio Costanzo ci ha messo un po’ a capire che Maria sarebbe stata per sempre al suo fianco: “Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito. Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c’è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda, convinzione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2021.