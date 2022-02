Maurizio Costanzo sbotta con Maria De Filippi in tv: 'Ha le manie di persecuzione’

Maurizio Costanzo è uno degli ospiti di punta di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: il giornalista è stato invitato per celebrare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show. L’83enne racconta come è iniziato tutto, è in collegamento da casa. Mentre parla, arriva la moglie, Maria De Filippi, che si siede accanto a lui: i due sono protagonisti di gustose scaramucce. I battibecchi, spassosi, fanno sorridere il conduttore in studio che trattiene una sonora risata quando Costanzo sbotta amabilmente con la bionda 60enne e le dice: “Hai le manie di persecuzione!”.

Fabio Fazio nota che Maurizio Costanzo parla con qualcuno dietro la telecamera, così gli domanda: “Ma c’è Maria?”. La conduttrice 60enne, solitamente schiva, non può più sottrarsi e si accomoda accanto al marito. “Vedi Fabio, vengo perennemente sgridata. Questa sera è pubblica questa cosa. Chi è il capo tra noi? Il capo è sempre Maurizio“, sottolinea Maria. Fazio chiede a Maurizio se sia facile essere il capo della presentatrice. “E’ impossibile. Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata”, controbatte il giornalista. “Questa cosa la dice da quando l’ho conosciuto, porta bene”, replica sarcastica lei.

Il siparietto prosegue. Maria De Filippi certifica in diretta tv che Costanzo, pur di non rinunciare a golosità, in casa nasconde le caramelle nel portaocchiali. Maurizio poi parla della loro storia d’amore: “La conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo”.

Fabio si rivolge alla De Filippi, lei ammette che prima di conoscere Costanzo non guardava molto la televisione, quindi non aveva un’idea precisa dell’uomo che avrebbe poi sposato. “E’ meglio conoscere la persona che il personaggio”, sottolinea.

Maurizio, però, cerca di controbattere, così Maria lo zittisce e dice a Fazio: “Visto come vengo sgridata?”. “Ma da chi? Hai le manie di persecuzione“, ribatte il marito.

Sembrano novelli Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, anche se Maurizio non può che ammettere, orgoglioso, quanto sia brava Maria sul lato professionale. E’ Luciana Littizzetto a chiudere l’intervista. “E’ vero che andate a letto con la cartellina”, chiede irriverente. “Sì, due imbecilli con le cartelline, due poveri scemi", replica lapidario Maurizio Costanzo tra gli applausi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.