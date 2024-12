Periodo nerissimo Mauro Icardi, dopo le denunce incrociate con l'ex moglie Wanda Nara, finisce in sala operatoria: le immagini

Il calciatore 31enne sotto i ferri dopo la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro

Si è infortunato nel match tra Galatasaray e Tottenham, vinto dai turchi, il 7 novembre scorso

Non commenta. Non dice nulla dello sfratto a cui è stato costretto dall'a sua 'ex moglie, che l’ha voluto fuori dalla sua abitazione a Buenos Aires. Neppure della sua controdenuncia per furto. Le beghe con Wanda Nara riprenderanno quando sarà dimesso dall’ospedale, probabilmente. Mauro Icardi vive un periodo nerissimo. Dopo le denunce incrociate con la 37enne, finisce in sala operatoria.

L’intervento dell’attaccante 31enne era largamente previsto dopo la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Maurito si è infortunato nel match tra Galatasaray e Tottenham, vinto dai turchi, il 7 novembre scorso. Per lui la stagione in campo è finita.

L'ortopedico Guillermo Botto si è preso cura del calciatore

Guillermo Botto, ortopedico specialista in traumatologia, artroscopia, un vero mago per i legamenti, si è preso cura dello sportivo. Icardi è ricoverato al Sanatorio Las Lomas a San Isidro, in provincia di Buenos Aires. Sul social condivide alcune immagini in cui è a letto dopo l’intervento. Sorride e fa il segno dell’okay col pollice alzato: è andato tutto bene.

Mauro mostra la sua gamba completamente fasciata e monitorata con uno strumento elettronico. “Grazie caro Guille e grazie a tutto lo Staff che ha lavorato a questa operazione per la riuscita. Voglio anche ringraziare la mia grande famiglia del Galatasaray per aver tenuto d'occhio ogni dettaglio e aver organizzato tutto. Torno presto”, scrive.