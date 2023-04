Quando nel 2011 ha comprato l’immobile il 46enne ha chiesto alla banca in prestito un capitale di 5 milioni di euro

Gli interessi sono del 2,5% annui, il mutuo è della durata di 30 anni

Ilary Blasi rimarrà nella casa coniugale, terrà per sé e i tre figli la mega villa dell’Eur a Roma. Sarà però l’ex Francesco Totti, a cui la proprietà di 1500 metri quadri del valore di circa 18 milioni di euro, è intestata, a dover pagare il mutuo. Il Messaggero rivela l’incredibile cifra della rata mensile che spetta al 46enne.

Ilary Blasi terrà la mega villa a Roma, Totti continuerà a pagare il mutuo: ecco l'incredibile cifra della rata mensile

“Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli, l'ex capitano della Roma deve infatti pagare il mutuo per la villa all'Eur in cui vive Ilary Blasi: una rata che oscilla dai 15 ai 18 mila euro al mese che si estinguerà solo nel 2041”, rivela il quotidiano romano. Totti ha acquistato la casa nel 2011, chiedendo un prestito alla banca. Stando a quanto scrive il giornale della Capitale avrebbe avuto dall’istituto di credito 5 milioni di euro, con interessi annui del 2,5%. Il mutuo a suo carico sarebbe della durata di 30 anni.

Quando nel 2011 il 46enne ha comprato l’immobile, ha chiesto alla banca in prestito un capitale di 5 milioni di euro Gli interessi sono del 2,5% annui, il mutuo è della durata di 30 anni

Lo sportivo continuerà a ripagare il debito rimanente, quasi 3 milioni e mezzo di euro attualmente, per molto. Presumibilmente fino a quando la Blasi sarà ancora dentro la casa. “Le è stata assegnata dal giudice del Tribunale di Roma - nei cosiddetti provvedimenti provvisori della serpazione - finché anche la più piccola dei tre figli, che ha 7 anni, diventerà economicamente indipendente. Ciò potrà avvenire anche diversi anni dopo il raggiungimento della maggiore età di Isabel, se, per esempio, deciderà di andare all'università. Inoltre, se a questa cifra si sommano i 2.500-3.000 euro che l'ex calciatore dovrà versare per le costose scuole private dei ragazzini, il conto totale per Totti ammonta a oltre 30mila euro al mese”, sottolinea ancora il quotidiano.

La ex coppia si scontrerà nuovamente nella prossima udienza di separazione: il 20 settembre prossimo. Quel giorno inizierà l’istruttoria davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Roma. Tra circa un mese, però, Totti e la Blasi potrebbero avere notizie riguardanti la “guerra dei Rolex”. Dovrebbe infatti arrivare l'ordinanza del giudice della settima sezione Francesco Frettoni. Deciderà, con gli atti in suo possesso se la presentatrice dovrà restituire i costosissimi orologi a Francesco o meno. Non ascolterà i testimoni.