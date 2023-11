Meghan Markle torna in pubblico felice e in formissima sul red carpet a Los Angeles: foto

La Duchessa 42enne posa con un look minimal super elegante

L’ultima volta era stata sorpresa dai paparazzi a metà novembre a Montecito, in California

Meghan Markle è elegante col suo look minimal estremamente chic. La Duchessa 42enne, moglie del principe Harry, torna in pubblico felice e in formissima sul red carpet a Los Angeles in occasione dell'evento Power of Women della rivista Variety, che celebra le donne che hanno ricevuto una copertina sul prestigioso giornale.

L’ex attrice tiene fede al suo nuovo stile ‘quiet luxury’ e indossa un abito monospalla di Proenza Schouler’, una creazione da 1400 dollari con uno spacco centrale e due laterali. Dello stesso marchio è anche la borsa a tracolla in pelle nera. Ai piedi décolleté scamosciate con apertura laterale di Aquazzura. Ad arricchire la mise, gioielli piccoli e sobri a illuminarle il volto. Niente loghi, una ricercata semplicità e make up leggero, senza eccedere. Meghan fa accendere i riflettori su di lei, come una vera diva. I capelli li ha raccolti in uno chignon perfetto e tiratissimo.

In occasione dell'evento Power of Women della rivista Variety la 42enne posa con l'abito monospalla

La Markle all’evento è senza il marito, con cui si è trasferita negli Usa nel 2020, insieme al loro primogenito Archie. Poi, a giugno 2021, è arrivata Lilibet, la secondogenita, nata a Santa Barbara. Si dice “orgogliosa” di presenziare per offrire il suo prezioso sostegno alle donne con i giornalisti. I paparazzi l’avevano pizzicata a metà novembre a Montecito, sempre in California, mentre camminava in strada con un’amica. Adesso, però, è mondanissima.