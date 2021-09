Melissa Satta con il nuovo fidanzato Mattia Rivetti a Venezia: nozze in famiglia

Melissa Satta è felice accanto al suo nuovo fidanzato, Mattia Rivetti. I due sono tra gli invitati a Venezia del matrimonio tra Camilla Rivetti e Matteo Mauri. Non sono in laguna per la Mostra del Cinema, ma per attesissime nozze in famiglia. La showgirl 34enne tiene per mano il compagno 34enne, felice per i fiori d’arancio della zia.

Carlo Rivetti è l'ex patron del brand Stone Island, venduto poi a Moncler, ora presidente del Modena Calcio. Ha quattro figli: Carlo, Matteo, Silvia e Camilla, la sposa. Mattia Rivetti è il nipote dell’imprenditore, il primo incontro con Melissa risalirebbe al gennaio 2021, grazie all'amico in comune Renzo Rosso. Da allora il rapporto con la Satta è andato in crescendo. L’ex velina ormai è entrata a far parte ufficialmente della famiglia.

VIDEO

La Satta, riservatissima sulle sue questioni di cuore, non parla apertamente della relazione nata dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Il suo volto e lo sguardo raggiante, però, sembrano raccontare un amore importante che la rende serena e appagata. A metà agosto la bella era uscita allo scoperto con Mattia, pubblicando uno scatto che la immortalava con lui a Saint Tropez. Ora è Rivetti a condividere nelle sue IG Stories un’immagine che li immortala in coppia, glamour più che mai.

Scritto da: La Redazione il 6/9/2021.