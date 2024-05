''Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo'': Melissa Satta spiega perché si fidanza sempre con personaggi noti

La 38enne si svela a Mamma Dilettante: sul social l’anticipazione della puntata

Melissa Satta si svela a Mamma Dilettante. Diletta Leotta sul social pubblica una piccola anticipazione della puntata del suo podcast con l’ex velina ospite. La 38enne alla conduttrice 32enne spiega perché si fidanza sempre con personaggi noti. “Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo”, afferma sicura. Precisa anche di essere single, forse ha registrato prima che la liaison con Carlo Beretta, 27 anni, ex di Giulia De Lellis, diventasse ‘bollente’, come hanno mostrato le foto pubblicate da Chi…

"Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni... Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare”, confessa la showgirl. La Leotta replica: "Anche io ho un fratello maggiore di 14 anni e funziona benissimo. Devi solo trovare la fortuna di trovare la materia prima! La fortuna di trovare qualcuno giusto”. "Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate", controbatte ancora Melissa.

La Satta poi in merito alla sua vita e la difficoltà di incontrare il ‘principe azzurro’, precisa: “Soprattutto quando noi donne siamo così così indipendenti sul lavoro... Spaventa molto secondo me. Tutti dicono: 'Chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta?’. Nessuno! Ma io li capisco! Mi chiedono perché sto sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... Non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale".

Diletta Leotta, curiosa, le domanda così se si sia legata a qualcuno. Melissa non si fa problemi e risponde: "Per adesso sono single, fammi respirare. Io sto anche molto bene da sola eh!".