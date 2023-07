''Mia figlia stava soffocando, le ho salvato la vita con la manovra della mela'': Elisabetta Canalis fa uno spaventoso racconto

L’ex velina ricorda quella volta in cui la piccola Skyler Eva ha rischiato di perdere la vita

Per fortuna la 44enne sapeva cosa fare e con una manovra ha evitato il peggio

Elisabetta Canalis ha raccontato di aver salvato sua figlia che stava soffocando. L’ex velina 44enne ha ricordato di quella volta che si è presa uno spavento davvero grande. La sua bambina, Skyler Eva, che oggi ha 7 anni, stava mangiando un frutto quando un pezzo di cibo le ha ostruito le vie aeree.

Ospite di ‘Mamma Dilettante’, il podcast di Diletta Leotta, a Elisabetta è stato domando quale sia la cosa più pericolosa capitata a sua figlia, nata nel 2015 dall’amore con il marito (da cui a quanto pare si è separata da alcuni mesi) Brian Perri. Ha ripercorso quei terribili momenti vissuti in casa davanti alla tv. Per fortuna con una manovra ha messo in salvo la sua piccola.

Elisabetta Canalis, 44 anni, ha raccontato di quando ha salvato la vita a sua figlia che stava soffocando

“Ho fatto la famosa manovra nella mela. Nel mio caso lei stava mangiando un pezzo di mela, stava soffocando”, ha spiegato.

Diletta vuole saperne di più, la Canalis usando un peluche le mostra il metodo usato per disostruire le vie aeree di Skyler.

“Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo a chiamare (i soccorsi, ndr)”, ha aggiunto Elisabetta.

“Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque”, ha continuato.

Elisabetta mostra la manovra che ha fatto per salvare Skyler a Diletta Leotta, ormai quasi al nono mese di gravidanza

A insegnare questa manovra alla showgirl di origini sarde sono stati i vigili del fuoco: “Me l’hanno spiegato i pompieri, che sono paramedici e sanno tutte queste cose, sono i primi a soccorrere qualcuno quando sta male”.

Elisabetta pensa sia importante che una babysitter o chiunque si trovi a dover sorvegliare dei bambini sia capace di fronteggiare queste situazioni.

“Soprattutto se affidi tua figlia a qualcuno quando non ci sei, questa persona deve essere capace di fare queste cose. E’ un attimo che mettono qualcosa in bocca e non respirano più”, ha proseguito.

“Io non me ne sono accorta subito, ho visto che non respirava, non respirava e ho detto ‘oddio’. Invece l’ho fatta (la manovra, ndr) ed è venuta perfetta”, ha concluso.