''Mia sorella non vorrebbe, ma penso sia giusto dire quello che mia madre veramente aveva'': il figlio di Sandra Milo racconta in tv il calvario del genitore

Ciro De Lollis è stato ospite ‘Verissimo’ nel weekend dopo il grave lutto

Ha spiegato per la prima volta quale malattia si è portata via sua mamma Sandra Milo

Ciro De Lollis a pochi giorni dalla morte della madre Sandra Milo è stato ospite di ‘Verissimo’ per parlare del terribile lutto.

Il 55enne ha raccontato per filo e per segno la scoperta della malattia e per la prima volta l’ha chiamata con il suo nome: un tumore ai polmoni.

Ciro De Lollis, 55 anni, racconta a Verissimo della malattia che si è portata via sua madre Sandra Milo

Nel salotto tv di Canale5 ha spiegato com’è stato scoperto: “Praticamente proprio perché aveva male all’anca siamo andati in una clinica perché si era convinta a fare questo intervento, non aveva più la cartilagine e dovevano metterle una protesi”.

“Durante i vari controlli pre-intervento sono uscite fuori altre complicazioni. C’era qualcosa ai polmoni, anche se so che mia sorella non vorrebbe che lo dicessi… mamma inizialmente diceva: ‘Non fate sapere niente di quello che ho, del male che ho’. Ora però io penso che sia giusto che dal momento che lei è venuta a mancare poter dire magari quello che veramente aveva”, ha aggiunto.

Quindi ha proseguito: “Una donna che non ha mai fumato in vita sua… hanno trovato un tumore a tutte e due i polmoni. La cosa era parecchio avanzata. Aveva metastasi in testa, al cervello. Lei non accusava dolori, aveva dolori solo per l’anca”.

Ciro sta molto male dopo il gravissimo lutto: non dorme e non mangia

Da quel momento Sandra, che si è spenta a 90 anni lunedì scorso, non è stata più esattamente la stessa: “Da lì c’è stato questo grande calvario. Io non so se fossero le cure che faceva, ma quando sono andato a trovarla in ospedale a me sembrava già cambiata, prendeva forti dosi di morfina, quindi era meno lucida”.

“L’abbiamo portata a casa perché era quello che lei desiderava. Quello che lei ha fatto con sua madre e sua nonna, che aveva tenuto a casa fino all’ultimo istante. Le tenevo sempre la mano”, ha concluso.