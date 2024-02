''Ilary mica era una santa, non ci crede nessuno che andava a Milano solo a prendere un caffè'': Karina Cascella contro la Blasi

La 44enne sbotta: “Ma si potrà scrivere libri, serie tv, interviste tutti giorni per parlare del divorzio?”

Karina Cascella è stufa di sentir parlare tutti i giorni della stessa cosa. Non ne può più di leggere ovunque del divorzio più chiacchierato del momento. Sul social sbotta contro la Blasi. “Ilary mica era una santa, non ci crede nessuno che andava a Milano solo a prendere un caffè”, sottolinea. E poi tuona: “Ora basta… Ci avete ucciso la salute”.

“Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente conosciuta, super conosciuta… Totti è un grandissimo calciatore, un campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte! Ma si può scrivere libri, serie tv, interviste tutti i giorni e ovunque: radio e tv. Per parlare del divorzio! Ci avete ucciso la salute, ci avete detto pure tra un po’ quanti peli della pelliccia sono caduti per terra, sul pavimento, durante il trasloco. Le borse, gli orologi… E basta!”, esordisce Karina.

La 44enne punta il dito contro la 42enne nel suo sfogo e aggiunge: “No, non è possibile, questa sembra che ha divorziato solo lei! Io poi dico, anche le persone che scrivono continuamente ‘brava, brava, brava’. Ma brava di cosa? Ma brava perché? Che ha fatto di così straordinario? Cioè, lui ha fatto quello che ha fatto, ma lei mica era una santa, eh! Anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè. Ora, va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. E continua, continua, continua. Un po’ di amor proprio! Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie tv, le interviste, avanti e indietro… E ora basta! Ci hai ucciso. Ci avete sfrantumato”