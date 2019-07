Michela Quattrociocche, 30 anni, sta trascorrendo una divertente vacanza a Mykonos, in Grecia, insieme al marito Alberto Aquilani, 35. La coppia l'altra sera ha assistito allo spettacolo di una drag queen. Michela sul social posta uno scatto che li ritrae tutti e tre insieme sul palco e scrive: "Con Priscilla, la regina indiscussa di Mykonos".

Sposati con due figlie, Aurora e Diamante, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche trovano comunque il tempo di divertirsi. Per loro non solo serate in famiglia, ma anche momenti glamour, in locali fashion. A Mykonos Aquilani e la Quattrociocche non si sono voluti perdere lo scintillante spettacolo della bravissima drag queen Priscilla: "La adoro, lei è la numero uno", commenta una follower di Michela sul social.

L'estate per la Quattrociocche e Aquilani è all'insegna di vacanze da sogno. Nel giro di poco tempo sono stati già in tanti posti: dopo New York, Formentera e Capri, ora è la volta di Mykonos dove trascorrere momenti indimenticabili. La coppia, sposata dal 2012, è sempre in love. Il tempo passa ma l'amore no e insieme alle loro bimbe l'attrice di "Scusa ma ti voglio sposare" e l'ex calciatore formano davvero una bellissima famiglia.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/7/2019.