''La sessualità finisce come in tutte le coppie'': Michele Placido parla della moglie più giovane di 38 anni Federica Vincenti

Michele Placido, attore e regista, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Parla della moglie, più giovane di lui di ben 38 anni. E’ legato a Federica Vincenti, 40 anni, dal 2002: i due sono genitori di Gabriele, 18 anno compiuti lo scorso febbraio. “La sessualità finisce in tutte le coppie”, rivela il 78enne.

Placido, genitore anche di Violante, Michelangelo e Brenno, avuti da Simonetta Stefanelli, e Inigo, nato dal legame con Virginie Alexandre, sull’unione con Federica, sposata il 14 agosto 2012, dice di sentire l’età che li separa: “E’ inevitabile”.

L’artista però aggiunge: “Mi ha prolungato la giovinezza. E’ una bellissima storia. Ci siamo fusi, lei non fa niente senza di me e viceversa. La sessualità finisce, come in tutte le coppie. Ci unisce la passione per cinema e teatro. E’ la donna più importante della mia vita. Al matrimonio a San Nicola Cisternino Al Bano si mise a cantare. L’attore celebre pugliese che sposa la ragazza salentina”.

“La gente era assiepata sui tetti. La conobbi a Parabita, nel Leccese, dopo un mio spettacolo. Il sindaco mi disse che una ragazzina voleva entrare all’Accademia d’arte Drammatica a Roma. Ci riuscì. - prosegue Placido - Io mi godevo la libertà dopo la separazione da Simonetta Stefanelli, lei viveva in un pensionato con altre allieve. Dopo un anno la invitai a casa mia, dove mi vergognavo di riceverla essendo molto disordinato. Cominciò la nostra storia. Federica rimase incinta ma abortì al terzo mese perché in grembo c’era un esserino che non vedeva e non sentiva. Fu terribile, ancora adesso mi commuovo. Nel 2006 abbiamo avuto Gabriele. Andare a comprare le figurine dei calciatori in età così adulta è un’esperienza meravigliosa”