Michelle Hunziker dopo 28 anni mostra il lato B perfetto come nella nota pubblicità in intimo: il confronto 

Michelle Hunziker alle Maldive si mette il bikini e mostra il suo fisico spaziale e un lato B perfetto. La 45enne si mette in posa come nella nota pubblicità che l’ha resa famosa, quella di Roberta, una famosa marca di intimo. Aveva solo 17 anni. Dopo 28 anni il fondoschiena è ancora da urlo: il confronto dimostra che con un regime alimentare sano ed equilibrato, allenamenti mirati e integratori adatti si può restare in forma come quando si è adolescenti, o quasi.

Michelle corre sulla sabbia bianca in riva al mare al mattino presto. Nelle sue IG Stories regala un buongiorno spettacolare con indosso un due pezzi bianco che le sta d’incanto.

Poco dopo la Hunziker va a fare colazione: mangia tanta frutta fresca e beve anche un bicchiere d’acqua dove ha sciolto un multivitaminico a base di vitamine B, ferro, magnesio e acido folico.

E’ uno dei prodotti del suo brand beauty, Goovi, che utilizza ingredienti fino al 99,5 per cento naturali, seguendo la filosofia delle ‘good vibes’. Come dice lei stessa: “Mi carico di energie”.

Michelle Hunziker usa anche integratori drenanti. E fa vedere a tutti l’effetto sul suo popo’ e sulle sue gambe: si lascia fotografare dalle amiche con cui è volata via dall’Italia di schiena, imitanto proprio la posa della campagna pubblicitaria. Il suo sedere è tondo e sodo come 28 anni fa. “Ciapet drenate… Bye bye ritenzione!”, scrive.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.