La figlia di Raf protagonista come ballerina a Sanremo: Carlo Conti nota la fortissima somiglianza con la madre Gabriella Labate

Durante l’esibizione del cantante nella serata delle cover, è salita sul palco sua figlia

Bianca Riefoli è stata ballerina con costume scenico durante la performance

Carlo Conti ha poi notato la fortissima somiglianza con la madre Gabriella Labate

La figlia di Raf è stata protagonista di Sanremo 2026 nella serata dei duetti.

Bianca Riefoli - il vero nome del cantante è Raffaele Riefoli - è frutto dell’amore tra l’artista e Gabriella Labate, showgirl e attrice molto nota soprattutto negli anni ’80 e ’90.

La 29enne è stata la ballerina principale durante l’esibizione del padre con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, hit anni ’80 di Nik Kershaw.

Durante la performance è stata più volte inquadrata dalle telecamere con indosso un costume bianco con frange e un body strutturato. Il look era completato da un trucco scenico con elementi decorativi bianchi sul viso, accentuato da bracciali e dettagli piumati.

Poi alla fine del brano, Carlo Conti ha rivelato la sua identità. “Io questi fiori cari ragazzi non li voglio dare a voi”, ha detto il conduttore entrando con il mazzo in mano. “Dov’è Bianca? Perché non fai un passo avanti?”, ha aggiunto.

Poi, notando la forte somiglianza della ragazza con Gabriella Labate, ha continuato: “E’ la figlia (di Raf, ndr). Oh, tutta la mamma eh… questi sono per te”.

Raf, 66 anni, e Gabriella, 61 – che era presente dietro le quinte – oltre a Bianca hanno anche un altro figlio, Samuele – anche lui presente all’Ariston. Sono sposati dal 1996.

Lo scorso anno Bianca ospite de “La Volta Buona” proprio insieme alla mamma, aveva raccontato com’è stato crescere in una famiglia di artisti. “Sono cresciuta in mezzo ai camerini, nel backstage, viaggiando”, aveva detto.

I genitori sono stati molto presenti nella sua vita, ma hanno anche voluto lasciarle la libertà di fare le proprie esperienze: “Ho sempre sentito il loro supporto, ma mi hanno lasciato la libertà, anche di fare errori e imparare a modo mio. Sono molto indipendente, viaggio da sempre anche da sola”.