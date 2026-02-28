''Mi cade il mondo addosso'': Taylor Mega racconta cosa le disse una ginecologa che fu ''un po’ cattiva'' con lei

L’influencer e volto tv, 32 anni, ha delle problematiche che le rendono più difficile avere un figlio

Ospite di “Verissimo” ha raccontato la scoperta e il modo in cui le parlò una ginecologa

Ha ammesso di essere “rimasta di sasso” di fronte alla dottoressa

Taylor Mega ha raccontato il suo percorso di cure destinate ad aumentare la possibilità che possa avere un figlio.

L’influencer 32enne infatti è a rischio di menopausa precoce e non sa se riuscirà mai a diventare madre.

Ospite di “Verissimo” nella puntata di sabato 28 febbraio, si è aperta sull’argomento, rivelando anche un’esperienza non proprio piacevole con una ginecologa che con lei è stata “un po’ cattiva”.

Taylor Mega, 32 anni, parla del fatto che le sue probabilità di riuscire ad avere un figlio sono molto limitate

Quando aveva 29 anni si innamora di un uomo e inizia a pensare alla possibilità della cicogna. Ha però un problema e va dalla ginecologa. Pensava addirittura che il problema potesse essere legato all’inizio di una gravidanza.

“La ginecologa è stata un po' cattiva, perché mi disse: 'Ma tu con questo utero è impossibile che avrai una gravidanza'”, ha invece raccontato.

Taylor ci rimane malissimo: “Rimango di sasso perché pensavo fosse tutto ok. 'Sì sì, con questo utero non potrai mai avere figli perché sei malnutrita'. Mi cade il mondo addosso perché io sono una persona molto attenta al fisico, molto attenta all'alimentazione, attenta all'allenamento, tratto il mio corpo come se fosse un tempio”.

“Corro a farmi visitare da un'altra ginecologa. Questa ginecologa mi dice che effettivamente ho l'endometrio molto sottile, che è difficile che io possa avere figli con questo endometrio”, ha poi aggiunto.

Le vengono prescritte delle analisi per capire meglio la situazione: “Vado a fare questi esami ormonali ed esce che effettivamente ho un AMH molto basso, che sarebbe la riserva ovarica, e in più degli ormoni sballati che sono proprio attribuibili a questo AMH basso. Però lei mi dice: ‘Non è questione di epigenetica, ovvero non è come tu stai trattando il tuo corpo, ma è proprio un discorso di genetica’”.

La relazione con l’uomo che era al suo fianco finisce. L’orologio biologico inizia a farsi sentire. “Comincio questa spasmodica ricerca di un compagno con cui fare figli”.

L'influencer ha avuto una brutta esperienza con una ginecologa che l'ha lasciata "di sasso"

Taylor però non riesce a trovarlo: “Riponevo questo desiderio mio in loro, sbagliando ovviamente perché... cioè non penso che sia questo il modo giusto per fare dei figli. Penso che prima debba arrivare l'amore - come appunto era successo e poi vabbè, è finito - e poi debba arrivare la creazione di una famiglia. Però sai, quando ti dicono: 'Ok, sta per scadere il tempo, è molto probabile che tu vada in menopausa precoce'”.

Si è fidanzata e ha iniziato una terapia che l’avrebbe dovuta aiutare ad avere dei figli, ma invece ne è seguito l’effetto contrario: “Questa terapia ha addirittura peggiorato la situazione perché... vabbè mi ha creato tutta una serie di scompensi ormonali... mi ha creato anche una cisti di 5 centimetri... un casino totale”.

Le viene quindi consigliato di fare un percorso di congelamento degli ovuli. Ma non è una cosa semplicissima. “Devi fare punture di ormoni per 10-14 giorni e poi devi fare un'operazione dove ti vanno a prendere questi ovociti. Io avevo 31 anni, solitamente una donna della mia età può anche raccogliere 10 ovociti. Io ne ho raccolto uno. Ringrazio di averne raccolto almeno uno. Avrei potuto anche raccoglierne zero. Però ecco... ci vuole molta fortuna”.

E’ quindi comunque contenta di avere questa possibilità in più. Ma non sa ora cosa farà. “Non lo so, poi ho pensato anche magari non sono destinata”.

Taylor appare un po’ negativa, adesso non ha un compagno. “Non riesco a trovare una persona di cui innamorarmi... Poi ci sono anche tante donne che lo fanno senza innamorarsi, eh…”, ha proseguito.

Sarebbe anche disposta a diventare mamma da sola, da single: “Sì, sarei disposta a farlo da sola, però... è molto più difficile”.