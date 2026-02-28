L’ex calciatore Fabio Galante è diventato papà: prime foto e nome della piccola

L’ex difensore, 52 anni, e la compagna Francesca Falomo, sono diventati genitori

Hanno annunciato la nascita della piccola Gilda oggi, 28 febbraio

Sul social la condivisione di alcune tenere immagini dei neogenitori con la bimba

Il mondo del calcio e dello spettacolo festeggia la nascita della piccola Gilda, primogenita dell'ex difensore Fabio Galante, che a 52 anni sta vivendo in queste ore l'emozione più grande della sua vita. L'annuncio è arrivato direttamente dai social oggi, sabato 28 febbraio, con un post condiviso dalla coppia che ha subito scatenato un'ondata di affetto.

Fabio Galante, 52 anni, e la compagna Francesca Falomo insieme alla figlia appena nata Gilda

La compagna Francesca Falomo, modella – che, come riportato da alcune testate, dovrebbe avere 42 anni – appare raggiante nel carosello condiviso su Instagram. La neomamma posa sul letto d'ospedale con indosso un pigiama a righe bianche e rosa e un paio di occhiali da sole, mentre tiene dolcemente tra le braccia la piccola.

Accanto a lei Fabio Galante sorride felice. La piccola Gilda, avvolta in una tutina bianca e con un tenero cappellino coordinato, dorme serena tra le braccia della mamma durante questo primo ritratto di famiglia.

La coppia si scambia anche un tenero bacio, condiviso nel carosello di foto social: la felicità è tantissima

La didascalia del post è breve ma colma di gioia: “È nata la nostra Gilda”. Poi cuori e fiocchi rosa. Non sono mancati i commenti di amici storici del calciatore, come Christian Vieri, che hanno voluto dare il benvenuto alla nuova arrivata con messaggi affettuosi.

Questa nascita corona una storia d'amore solida e riservata, iniziata diversi anni fa. Dopo l'annuncio della gravidanza avvenuto alla fine dello scorso anno, la coppia ha finalmente potuto abbracciare la propria bambina, iniziando questo nuovo capitolo proprio nell'ultimo giorno di febbraio.