Stefano De Martino sarà il conduttore del Sanremo 2027: l'annuncio ufficiale e la commozione sul palco dell'Ariston

Carlo Conti durante la finale del Festival ha chiamato il collega sul palco

Con gli occhi lucidi il 36enne si è mostrato grato e commosso

Finisce l'era Carlo Conti e inizia quella di Stefano De Martino. Il 36enne napoletano sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Sanremo 2027. Durante la finale della 76esima edizione c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne tra Carlo Conti e il suo "erede". Conti ha chiamato De Martino dalla platea e dopo uno scambio di battute ha ufficializzato la novità.

Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino

La commozione del nuovo conduttore di Sanremo

Il conduttore di Affari tuoi è apparso commosso e con gli occhi lucidi. Si è fermato un attimo prima di ringraziare e annunciare che si metterà subito al lavoro. ''Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore intrattenimento e prime time, Williams Di Liberatore, per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita'', ha detto De Martino.