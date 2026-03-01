Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo

Veronica Langella
1 Marzo 2026
31
0
Condivisioni
  • L'ultimo Festival di Carlo Conti ha visto il trionfo di Sal Da Vinci
  • Tra i primi cinque Fedez e Marco Masini, Arisa e Dito nella piaga

Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo e trionfa nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti. Ecco la cinquina della finale: quinto posto per Fedez e Marco Masini, quarto posto per Arisa, terzo posto per Ditonellapiaga, secondo Sayf.

Il cantante napoletano ha trionfato sui 30 cantanti in gara in questo Festival. Durante la serata che ha visto Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, è stato ospite anche Andrea Bocelli. premio della critica Mia Martini a Fulminacci, mentre il Premio Lucio Dalla della sala stampa a Serena Brancale. Premio miglior testo Sergio Bardotti a 'Male necessario' di Fedez e Marco Masini. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.