L'ultimo Festival di Carlo Conti ha visto il trionfo di Sal Da Vinci

Tra i primi cinque Fedez e Marco Masini, Arisa e Dito nella piaga

Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo e trionfa nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti. Ecco la cinquina della finale: quinto posto per Fedez e Marco Masini, quarto posto per Arisa, terzo posto per Ditonellapiaga, secondo Sayf.

Il cantante napoletano ha trionfato sui 30 cantanti in gara in questo Festival. Durante la serata che ha visto Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, è stato ospite anche Andrea Bocelli. premio della critica Mia Martini a Fulminacci, mentre il Premio Lucio Dalla della sala stampa a Serena Brancale. Premio miglior testo Sergio Bardotti a 'Male necessario' di Fedez e Marco Masini. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Ditonellapiaga.