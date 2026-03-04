“Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei figli”, dice il regista televisivo Rai e padre di Axel Lupo

La figlia di Al Bano ha detto che lui le avrebbe “mancato di rispetto”, il 53enne non può accettarlo

Stefano Rastelli non può rimanere in silenzio. Il regista televisivo Rai replica all’ex compagna di Romina Carrisi dopo le parole della 38enne in tv, a Verissimo. “Accuse inaccettabili”, tuona il 53enne. La figlia di Al Bano ha detto che le avrebbe “mancato di rispetto”, lui non può accettarlo. “Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli”, dice all’Adnkronos. Da Romina ha avuto Axel Lupo, 2 anni. E’ padre anche di altre due ragazze di 22 e 18 anni, avute dall’ex moglie.

''Accuse inaccettabili'': Stefano Rastelli replica all’ex compagna Romina Carrisi dopo le parole della 38enne in tv

“Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli. E’ per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione”, chiarisce Rastelli.

“Con il padre di Axel purtroppo non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Per un anno ci abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno - aveva detto Romina - Per me era finito l'amore, non riuscivo a provare più le stesse emozioni che provavo prima". Poi aveva precisato che alla relazione mancava “forse una base di rispetto. Forse mi manca il rispetto di due persone che si stanno lasciando. Ci lavoraremo. Abbiamo un modo di comunicare estremamente diverso: io preferisco una comunicazione più pacifica e più assertiva”.

“Negli ultimi 12 mesi difficilissimi sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte… e ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia. Speravo ogni giorno in un cambiamento da parte sua, salvo poi arrendermi quando ho capito che lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti - svela Stefano - Negli ultimi giorni la situazione era diventata insostenibile e sicuramente i toni si sono alzati, salvo poi ricondurre io la situazione a una tranquillità che tutelasse prima di tutto nostro figlio”.

“Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei figli”, dice il regista televisivo Rai e padre di Axel Lupo. La figlia di Al Bano ha detto che lui le avrebbe “mancato di rispetto”,

“L’amore, si sa, finisce – precisa ancora il regista - ma si può e si deve trasformare in una cosa forse ancor più grande che si chiama famiglia dove si va tutti dalla stessa parte. Questa cosa tra noi non è successa per alcuni, colpevoli, egoismi! La mia colpa è quella di non essere riuscito a farle capire il significato della parola famiglia. Lo dimostra il fatto che lei non perde occasione di mettere a paragone le famiglie, come accaduto in trasmissione con quella della sorella Cristel”.

“Spero nel profondo del mio cuore – afferma ancora Stefano - per il bene di nostro figlio e per il bene delle altre mie due figlie, che questa storia mediatica finisca qui!”. Lo desidera anche “alla luce della sua dichiarazione di sofferenza per la fine del rapporto dei suoi genitori, senza pensare minimante al male che ha provocato anche alle mie figlie, costrette a leggere attacchi in tv e sui sui social rivolti alla mia persona”.

Rastelli conclude: “I miei genitori mi hanno insegnato che i panni sporchi si lavano in casa e spero vivamente che la parentesi televisiva della nostra famiglia finisca qui per non rendere ancor più dolorosa per nostro figlio questa separazione”. Ringrazia Romina per averlo definito “un padre bravissimo”: “La ringrazio per le belle parole nei miei confronti per quanto riguarda il mio ruolo di padre. Sarei stato però più felice se avesse capito prima l’importanza del mio ruolo di genitore che non è così scontato. Spero che lei possa tirare fuori in questo momento difficile la sua parte migliore. Io da parte mia mi impegnerò per far sì che torni il sereno per il bene di nostro figlio”.

“E aggiungo – prosegue - che mi batterò fino alla morte per tutelare e proteggere i miei tre figli. Una cosa doverosa da parte di ogni genitore. E se in questi mesi mi sono arrabbiato e ho provato con grande emotività a difendere le mie posizioni, era solo per cercare di far ricredere una persona che ho amato immensamente, che ho riempito di attenzioni e comprensioni e a cui sono stato sempre vicino anche nei momenti bui!”. Ci tiene a “ringraziare Al Bano, un uomo con gli attributi veri, per essere stato sempre presente e vicino anche a me in questi mesi, cosa non scontata! Questa cosa rende l’idea della persona che è! Un uomo di altri tempi”.