''Sentite qua…!'': Elettra Lamborghini non ha pace, in hotel a Monte Carlo trova i ‘lavori bilaterali’

Durante il Festival a tenerla sveglia sono stati i festini, diventati un vero tormentone della kermesse

“Sentite qua!”, dice con il volto ‘allucinato’ ai follower nelle sue Storie. Elettra Lamborghini non ha pace, in hotel a Monte Carlo trova i ‘lavori bilaterali’. La cantante 31enne pure nel Principato, dov’è rimasta dopo Sanremo, non riesce a riposare: tutta colpa di rumori ‘molesti’.

Durante il Festival a tenerla sveglia erano stati i famosi “festini bilaterali”, diventati un tormentone per tutta la durata della kermesse musicale. Ora ci pensano gli operai qualche piano sopra la sua stanza in albergo. “Ho chiamato la reception stanotte alle 2 e alle 6 di mattina. Sono disperata, con tanto di tappi. Mi perseguitano, basta!”, scrive.

Elettra fa sentire a tutti il rumore del trapano e dice: “Ce n’è uno qui e uno sopra l’altra stanza… Rumori bilaterali ovunque: basta. Me ne vado a casa, non mi fanno dormire”. Mette le mani sul volto e caccia un urletto.

Prova a chiamare la reception e scopre che gli operai saranno all'opera a lungo sopra la sua testa...

La Lamborghini prova a chiamare nuovamente la reception che capire cosa stia accadendo: l’addetta le comunica che, sfortunatamente per lei, gli operai sono all’opera e ci rimarranno fino a circa le 17 del pomeriggio. “Lavori in corso bilaterali”, conclude lei, che sarà costretta a fare le valigie perché non ne può più.