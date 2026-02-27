Federica Panicucci e la figlia Sofia insieme alla Fashion Week: i look dorati coordinati non passano inosservati

La conduttrice 58enne e la figlia 20enne ospiti della sfilata di Roberto Cavalli

I loro look coordinati sulle tonalità dorate non sono passati inosservati ai fotografi

Federica Panicucci e la figlia Sofia Fargetta hanno partecipato insieme alla sfilata di Roberto Cavalli con look coordinati.

La conduttrice, 58 anni, e la giovane, che ha 20 anni, non hanno mancato l’appuntamento con il brand italiano in occasione della Milan Women’s Fashion Week Fall/Winter 2026/27.

Qui si sono messe anche in posa insieme per i fotografi che non potevano non notare gli abiti “matchy matchy” sulle tonalità dell’oro. Inconfondibile lo stile del designer scomparso nel 2024.

Federica Panicucci, 58 anni, alla sfilata di Roberto Cavalli insieme alla figlia Sofia Fargetta, 20 anni: le due davanti ai fotografi con look coordinati

Federica ha optato per un abito lungo dorato dalle linee predominantemente verticali che slanciano la figura. Il profondo scollo a V mette in risalto il décolleté – per lei gli anni sembrano non passare mai – mentre i lunghi orecchini pendenti aggiungono un tocco di eleganza. Clutch argentata con dettagli dorati completa l'outfit.

Sofia – che è nata dall’unione della presentatrice di “Mattino Cinque” con il suo ex marito Mario Fargetta, noto disc jockey e produttore discografico – è apparsa con un minidress sempre in tonalità dorate con lo stesso motivo. Cut-out all'altezza della vita, collana con pietre rosse e sandali con tacco che slanciano le gambe. A completare il look una piccola borsa verde smeraldo con dettagli dorati, che aggiunge un tocco di contrasto.

L'arrivo di Federica alla sfilata

Le due hanno sorriso per i flash prima di godersi il fashion show, tra quelli più attesi della settimana della moda meneghina.

Federica è stata tra le più fotografate dell'evento

Federica ha anche un altro figlio, Mattia – anche lui ormai maggiorenne – nato sempre dal matrimonio con Fargetta, finito nel 2015.