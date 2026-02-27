Francesca Fagnani conquista il pubblico di Sanremo insieme a Fulminacci: la conduttrice di ‘Belve’ all’Ariston in versione cantante

- La 49enne era attesa durante la serata delle cover, ma non si sapeva esattamente cosa avrebbe fatto
- La versione di “Parole Parole” insieme a Fulminacci ha conquistato il pubblico… e Carlo Conti
Francesca Fagnani si è divertita a salire sul palco di Sanremo durante la serata delle cover per cantare insieme a Fulminacci.
La giornalista e presentatrice tv era molto attesa, anche perché non si sapeva esattamente in cosa avrebbe consistito - al di là del titolo della canzone - la sua esibizione.
Intorno alle 22.30 di venerdì 27 febbraio la 49enne romana – nota al pubblico soprattutto per il suo programma in onda su Rai2 “Belve” – ha sceso le scale dell’Ariston insieme a Filippo Uttinacci (vero nome dell’artista in gara al Festival con il brano “Stupida sfortuna”) e si è esibita – con lo schermo in bianco e nero per un effetto retrò – in una versione rivisitata di “Parole Parole” di Mina, brano iconico del 1972.
Francesca per l’occasione ha scelto un completo pantalone nero e camicia bianca. I capelli biondi sono sciolti. Il look risulta sofisticato.
Dopo l’esibizione – impeccabile, considerando che cantare non è il suo mestiere – con il 28enne, la Fagnani è stata trattenuta qualche istante sul palco da Carlo Conti.
“Che versione!”, ha esclamato il conduttore di Sanremo 2026 commentando la performance, che sembra essergli molto piaciuta.
Francesca – che è legata a Enrico Mentana ormai da ben oltre un decennio – ha replicato: “Grazie Carlo. Sto benissimo, felice di vivere quest’esperienza”.
Conti – che ha consegnato i fiori come da rito – ha chiosato: “Avete fatto la versione invertita. Tu (rivolgendosi a Filippo, ndr) hai fatto Mina e tu (guardando Francesca, ndr) Alberto Lupo. Complimenti”.
Francesca tornerà prossimamente in onda su Rai2 con “Belve”, la prima puntata della nuova edizione dovrebbe essere intorno ad aprile.