Francesca Fagnani conquista il pubblico di Sanremo insieme a Fulminacci: la conduttrice di ‘Belve’ all’Ariston in versione cantante

La 49enne era attesa durante la serata delle cover, ma non si sapeva esattamente cosa avrebbe fatto

La versione di “Parole Parole” insieme a Fulminacci ha conquistato il pubblico… e Carlo Conti

Francesca Fagnani si è divertita a salire sul palco di Sanremo durante la serata delle cover per cantare insieme a Fulminacci.

La giornalista e presentatrice tv era molto attesa, anche perché non si sapeva esattamente in cosa avrebbe consistito - al di là del titolo della canzone - la sua esibizione.

Francesca Fagnani, 49 anni, sul palco di Sanremo 2026 per cantare "Parole Parole" insieme a Fulminacci durante la serata delle cover

Intorno alle 22.30 di venerdì 27 febbraio la 49enne romana – nota al pubblico soprattutto per il suo programma in onda su Rai2 “Belve” – ha sceso le scale dell’Ariston insieme a Filippo Uttinacci (vero nome dell’artista in gara al Festival con il brano “Stupida sfortuna”) e si è esibita – con lo schermo in bianco e nero per un effetto retrò – in una versione rivisitata di “Parole Parole” di Mina, brano iconico del 1972.

Francesca e Fulminacci, 28 anni, insieme sul palco

Francesca per l’occasione ha scelto un completo pantalone nero e camicia bianca. I capelli biondi sono sciolti. Il look risulta sofisticato.

Dopo l’esibizione – impeccabile, considerando che cantare non è il suo mestiere – con il 28enne, la Fagnani è stata trattenuta qualche istante sul palco da Carlo Conti.

Per Francesca è stata una bellissima esperienza

“Che versione!”, ha esclamato il conduttore di Sanremo 2026 commentando la performance, che sembra essergli molto piaciuta.

La conduttrice di "Belve" ha conquistato il pubblico

Francesca – che è legata a Enrico Mentana ormai da ben oltre un decennio – ha replicato: “Grazie Carlo. Sto benissimo, felice di vivere quest’esperienza”.

Conti – che ha consegnato i fiori come da rito – ha chiosato: “Avete fatto la versione invertita. Tu (rivolgendosi a Filippo, ndr) hai fatto Mina e tu (guardando Francesca, ndr) Alberto Lupo. Complimenti”.

Carlo Conti sembra aver apprezzato molto la performance

Francesca tornerà prossimamente in onda su Rai2 con “Belve”, la prima puntata della nuova edizione dovrebbe essere intorno ad aprile.