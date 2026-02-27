La cantante, in gara al Festival con “Voilà”, stanca ed esausta, decide di spostarsi col marito Afrojack

Purtroppo per lei, nel Principato non va come si sarebbe aspettata: ecco cos’è accaduto

La sua battaglia continua. Elettra Lamborghini non dorme più a Sanremo a causa dei ‘festini bilaterali’. Dove ha traslocato? E’ andata fino a Monte Carlo. Purtroppo per lei, però, nel Principato non va come si sarebbe aspettata…

Elettra Lamborghini non dorme più a Sanremo a causa dei ‘festini bilaterali’: dove ha traslocato

Dopo notti insonni a causa dei party a tutto volume, denunciati dalla cantante, in gara tra i Big al festival con “Voilà”, la 31enne decide di sposarsi e trovarsi un hotel lontano dai ‘bagordi’. Sul social svela: “Stasera vi frego....sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè”. Con lei c’è anche il marito Afrojack, arrivato in Liguria per darle il suo sostegno al Festival 2026.

La cantante, in gara al Festival con “Voilà”, stanca ed esausta, decide di spostarsi col marito Afrojack

Arrivata in albergo, però, Elettra scopre che, per sua sfortuna, pure a Monte Carlo si balla fino a tarda ora. Nelle Stories condivide un filmato in cui fa sentire la musica ‘a palla’ e sottolinea: “Sentite che busseria! No, vabbè, raga, zio pinguino… c’è un festino bilaterale pure qua sotto: sono perseguitata!”.

Nei giorni scorsi aveva parlato dei festini su X e su Instagram:"Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro”, aveva scritto. E ancora: "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte”.

Purtroppo per lei, nel Principato non va come si sarebbe aspettata...

Sul palco all’Ariston a Conti e la Pausini Elettra aveva poi sottolineato: “Se non smettono coi festini bilaterali scendo giù col megafono”. Il pubblico, divertito, l’aveva applaudita con comprensione e calore.