- La cantante, in gara al Festival con “Voilà”, stanca ed esausta, decide di spostarsi col marito Afrojack
- Purtroppo per lei, nel Principato non va come si sarebbe aspettata: ecco cos’è accaduto
La sua battaglia continua. Elettra Lamborghini non dorme più a Sanremo a causa dei ‘festini bilaterali’. Dove ha traslocato? E’ andata fino a Monte Carlo. Purtroppo per lei, però, nel Principato non va come si sarebbe aspettata…
Dopo notti insonni a causa dei party a tutto volume, denunciati dalla cantante, in gara tra i Big al festival con “Voilà”, la 31enne decide di sposarsi e trovarsi un hotel lontano dai ‘bagordi’. Sul social svela: “Stasera vi frego....sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè”. Con lei c’è anche il marito Afrojack, arrivato in Liguria per darle il suo sostegno al Festival 2026.
Arrivata in albergo, però, Elettra scopre che, per sua sfortuna, pure a Monte Carlo si balla fino a tarda ora. Nelle Stories condivide un filmato in cui fa sentire la musica ‘a palla’ e sottolinea: “Sentite che busseria! No, vabbè, raga, zio pinguino… c’è un festino bilaterale pure qua sotto: sono perseguitata!”.
Nei giorni scorsi aveva parlato dei festini su X e su Instagram:"Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro”, aveva scritto. E ancora: "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte”.
Sul palco all’Ariston a Conti e la Pausini Elettra aveva poi sottolineato: “Se non smettono coi festini bilaterali scendo giù col megafono”. Il pubblico, divertito, l’aveva applaudita con comprensione e calore.