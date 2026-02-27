Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: trasparenze audaci e seno in mostra

Alla sfilata di Roberto Cavalli la fashion blogger sceglie un look vedo-non-vedo

La 38enne in front row sceglie di stare accanto alla sorella 33enne Valentina

Chiara Ferragni è una delle più attese protagoniste della Milano Fashion Week. Alla sfilata di Roberto Cavalli la 38enne non delude le aspettative. Per il suo look griffato Fausto Puglisi, direttore creativo del brand, sceglie un abito dalle trasparenze audaci: mette il suo seno (e i capezzoli) in mostra.

La regina dei social opta per un capo che gioca con le trasparenze in modo raffinato: tessuto leggero, linea fluida, silhouette mozzafiato. L’effetto scenico cattura gli obiettivi dei fotografi, trasformando il suo passaggio in uno di quei momenti fashion imperdibili.

Accanto a Chiara, in prima fila e perfettamente in sintonia di stile, la sorella 33enne Valentina, da sempre fashion insider e influencer di punta. Lei, invece, opta per un look elegante e sofisticato che fa da perfetto contrappunto alla presenza magnetica di Chiara. Mood molto diversi, ma senza perdere armonia.

Chiara trasforma il momento del suo arrivo in un vero highlight mediatico. Tra trasparenze strategiche, accessori studiatissimi, regala ai fan un’immagine forte e indimenticabile. Condivide il suo outfit, che pur trasparente non è volgare, sui social e i ‘like’ piovono.