Belen Rodriguez compare per pochi secondi sul palco di Sanremo, ma non va come previsto: la gaffe tecnica ruba la scena

Durante la serata di giovedì 26 febbraio, la showgirl è stata presente all’Ariston

E' entrata in scena durante l’esibizione di ‘Ossessione’ Samurai Jay

La traccia audio è però partita prima che lei avvicinasse il microfono alle labbra

Giovedì 26 febbraio, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 al Teatro Ariston si è materializzata anche Belen Rodriguez.

La showgirl è tornata sul palco in occasione dell’esibizione del rapper Samurai Jay, ma l’apparizione non è andata forse esattamente come previsto.

Dopo settimane di attesa e curiosità sulla sua partecipazione alla kermesse (la notizia che avrebbe fatto qualcosa all’Ariston era abbondantemente circolata), il momento in cui è comparsa sulle scale dell’Ariston è durato pochi secondi e si è rivelato più chiacchierato per un dettaglio tecnico che per l’effetto scenico.

Belen Rodriguez, 41 anni, durante l'apparizione a Sanremo 2026 nella terza serata durante l'esibizione di Samurai Jay

La voce registrata di Belen già nelle prime serate era stata inserita nella traccia ‘Ossessione’, con la frase “Amo, stiamo correndo un po’ troppo. Facciamolo lento”.

Giovedì, nell’istante in cui si è effettivamente mostrata allo sguardo del pubblico, il playback si è rivelato fuori sincro rispetto al labiale, con la traccia audio partita prima che lei avvicinasse il microfono alle labbra.

La showgirl è apparsa con un abito rosso e ha salutato il pubblico, ma a far parlare è stato soprattutto il dettaglio tecnico: la traccia audio con la sua voce è partita prima che lei avvicinasse il microfono alla bocca

Questo evidente disallineamento ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei social, trasformando quel minuto di visibilità in una sorta di gaffe tecnica.

La scena è stata molto breve: Belen, avvolta in un abito rosso acceso, è apparsa in cima alle scale dell’Ariston sotto i riflettori, ha eseguito quella frase registrata, ha sorriso e alzato le braccia verso l’alto per salutare e si è rapidamente ritirata dietro le quinte lasciando la scena a Samurai Jay.

Belen ha salutato il pubblico prima di uscire di scena

Molti spettatori hanno commentato l’accaduto soprattutto per la discrepanza tra movimento e suono, sottolineando come fosse evidente l’uso di una traccia preregistrata piuttosto che una performance dal vivo.

Questa comparsa in playback non rappresenta la fine della partecipazione di Belen al Festival: è infatti previsto che stasera, venerdì 27 febbraio, nella serata dedicata alle cover e ai duetti, la showgirl argentina torni in scena al fianco di Samurai Jay per una rivisitazione di “Baila Morena” di Zucchero, insieme al musicista Roy Paci.