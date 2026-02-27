“Aurora sei il nostro tutto”: Mercedesz Henger condivide le prime foto da mamma con la neonata, guarda

La bimba è venuta al mondo il 25 febbraio: “Il giorno più bello della nostra vita”

La 34enne allatta la bimba al seno, il compagno Alessio salata sempre al suo fianco

Sono immagini dolcissime che raccontano momenti indimenticabili. Mercedesz Henger condivide le prime foto da mamma con la neonata. Sul suo profilo Instagram pubblica un carosello di scatti che raccontano la gioia in famiglia. La bimba è nata il 25 febbraio. La 34enne scrive: “25.02.2026 - Il giorno più bello della nostra vita: Aurora sei il nostro tutto”. A correndo delle sue parole un cuore rosso.

Alessio Salata, papà al settimo cielo, è sempre al suo fianco. Mercedesz allatta teneramente la figlia al seno. In ospedale ci sono anche i nonni: Eva Henger, 53 anni, e il marito Massimiliano Caroletti, 55, e i genitori dell’agente immobiliare. Il parto va alla grande e la giovane Henger, dopo, è sorridente con la sua Aurora.

Con la 34enne anche la mamma, nonna Eva Henger, 53 anni

Il compagno Alessio Salata è sempre al suo fianco, anche in sala parto: la bimba è nata il 25 febbraio

“Guarda cosa abbiamo fatto amore mio”, scrive l’ex naufraga dell’Isola al fidanzato, accompagnando la foto che vede Alessio e la pargoletta vicini. I due sono una coppia da circa due anni.

In ospedale ci sono pure i nonni paterni e il marito di Eva, Massimiliano Caroletti, 55 anni

In tv sulla bambina che portava in grembo Mercedesz aveva detto: "Essendo cresciuta in un ambiente familiare particolare, vorrei che mia figlia crescesse in un ambiente unito e sereno, per questo ci tenevo a condividere prima con le nostre famiglie questa emozione”. Lei è stata cresciuta da Riccardo Schicchi, marito di sua mamma Eva Henger. Lui, però, non è il suo padre biologico, che è ungherese. Con l’uomo ha avuto solo un contatto telefonico, non ha mai avuto interesse a stabilire un legame.