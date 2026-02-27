Laura Pausini colora i suoi look e Irina Shayk incanta l’Ariston: la terza serata di Sanremo 2026 fa centro con lo share

Il Festival decreta il suo vincitore nella categoria Giovani: è l’ex Amici Nicolò Filippucci

Sul palco si esibiscono, super ospiti, Eros Ramazzotti e Alicia Keys: ovazione per loro

Laura Pausini finalmente ‘colora’ maggiormente i suoi look con gli abiti di Alberta Ferretti. L’altra donna della terza serata di Sanremo 2026 è la top model Irina Shayk, 40 anni, che incanta l’Ariston e viene eletta ‘Dea’ dal popolo del web. Il Festival fa centro con gli ascolti: registra il 59% di share con 8.814.000 spettatori, in crescita rispetto a mercoledì, Carlo Conti gioisce.

La kermesse, in apertura, decreta il vincitore tra i giovani: a tronfare nella categoria Nuove proposte è l’ex Amici Nicolò Filippucci, che nella scorsa edizione del talent show di Maria Di Filippi era stato fatto fuori prima della finale. I fan del ragazzo impazziscono di gioia: si prende la sua rivincita.

La top model 40enne viene eletta 'dea' dal popolo del web

Laura per la sua prima uscita esordisce con l'abito con la vita bassa, top in velluto e gonna mullet, tutta piume. Porta i capelli raccolti: acconciatura, che, però, cattura qualche critica dei telespettatori.

La cantante 51enne e la russa con le prime mise scelte

Irina, attesissima indossa un outfit in pizzo all over: abito, collant e guanti lunghi ricamati e un body a coprire i punti giusti. Tutto firmato Givenchy. La russa porta sandali piumati e un laccio dorato visibile tra le trasparenze: è una vera femme fatale.

La Pausini incanta con la sua voce in uno dei suoi momenti musicali: arriva il primo cambio per lei. Per la performance sceglie un mermaid dress bianco, col bustier che segna il punto vita e la coda. Pure la Shayk sfodera una nuova immagine di sé e osa con la salopette sideboob con tanto di baker boy hat di pelliccetta. E’ griffata dalla stessa maison del primo look. Con la terza mise non abbandona il nero, ma introduce il colore con effetto sorpresa. L'abito di paillettes arcobaleno è scollatissimo. Sempre Givenchy, lo indossa con le calzature rasoterra.

Laura per il terzo cambio lascia a bocca aperta: è elegante con il dress di chiffon leggero giallo sole off-shoulder. Il vestito ha la scollatura dritta e larga. La cantante 51enne al collo porta un collier preziosissimo. Poi arriva pure il quarto cambio, di grande impatto: l’abito è rosso mattone, un tubino con le maniche a mantella abbellito da paillettes e organza. L’effetto fasciante le dona moltissimo. Il girocollo dorato crea contrasto e la illumina.

La Shayk per l’ultimo outfit cambia brand e indossa un Burberry. E’ un abito realizzato dall'amico Riccardo Tisci (che è il designer anche delle altre sue mise griffate però Givenchy). Lo aveva già sfoggiato agli Oscar 2019 sul red carpet con l’ex Bradley Cooper. E’ un capo all’apparenza minimal e castigato sul davanti, con il collo alto, ma dietro ha una scollatura vertiginosa che lascia nuda la schiena.

Conti chiude poco dopo l'una, con la classifica dei top 5

La serata scorre veloce, arricchita dall’esibizione dei super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys: i due si prendono l’ovazione del pubblico in sala. Lui è in smoking nero di Armani e lei in tuta nera di pelle. L'artista americana canta per la prima volta dal vivo e in esclusiva mondiale L'Aurora con Ramazzotti: è un grande spettacolo di musica. Poi Carlo chiama tutti a raccolta per la top 5 dei 15 artisti che si sono esibiti e poco dopo l'una di notte chiude, passando la linea al DopoFestival.