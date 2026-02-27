La ‘tribuna del popolo’ del dancing show parla anche della giudice di Milly Carlucci al GF Vip

La 51enne sarà opinionista del reality insieme a Cesara Buonamici: al timone Ilary Blasi

Rossella Erra lo svela a sorpresa, ospite della diretta YouTube di Non è la Rai – Edizione Sanremo, condotta da Andrea Parrella insieme a Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, di Fanpage. “Selvaggia Lucarelli ha bloccato me e mia figlia sui social”, confida. La ‘tribuna del popolo’ a Ballando con le Stelle chiarisce perché è accaduto.

''Selvaggia Lucarelli ha bloccato me e mia figlia sui social'': Rossella Erra, volto di Ballando, svela perché

Tra Rossella e la giudice del dancing show di Milly Carlucci al momento non ci sono rapporti. "Selvaggia ha bloccato me sui social e anche mia figlia. Non so perché, ma dopo quella frase famosa, ‘ti ignorerò talmente tanto, che dubiterai della tua esistenza’, mi ha bloccato. Mi ha ignorato così tanto che mi ha bloccato”, spiega.

La Erra commenta il nuovo ruolo di Selvaggia, opinionista nel GF Vip che prenderà il via il prossimo 17 marzo su Canale 5. Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, con la Lucarelli in studio pure Cesara Buonamici. “Lei è un elemento fondamentale di Ballando con le stelle. Per me, lei è un giudice di Ballando ed è un piccolo trauma vederla in un altro programma. Io sono un'aziendalista convinta. Però la vita va avanti, le carriere vanno avanti e ci sono delle occasioni che devono essere prese perché creano alternative professionali e miglioramenti”, precisa.

La ‘tribuna del popolo’ del dancing show parla anche della giudice di Milly Carlucci al GF Vip

Le viene chiesto, visto che non ci sono rapporti, se sarebbe contenta se nella prossima edizione Selvaggia non fosse a Ballando, Rossella replica: “No, no, è dal conflitto che nasce tutto, mi dispiacerebbe non avere quel tipo di contrasto. Anche se spesso ci rimango male, preferirei averlo sereno e tranquillo. Quando feci la ballerina per una notte, lei mi prese in giro indossando il boa ed è quello lo spirito che secondo me va conservato”.