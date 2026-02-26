''Se fosse per mio marito avremmo già dieci figli'': Elettra Lamborghini spiega perché per ora non se la sente di diventare madre

La cantante, 31 anni, è sposata dal 2020 con il DJ di fama internazionale Afrojack

Intervistata da “La Stampa” ha detto che se fosse per suo marito avrebbero già molti figli

Poi ha spiegato il motivo per cui non se la sente, almeno per ora, di diventare madre

Elettra Lamborghini ha rivelato che se fosse per suo marito avrebbe già avuto dieci figli.

La cantante, tra le concorrenti in gara nell’edizione in corso del Festival di Sanremo con il brano “Voilà”, ha spiegato il motivo per cui al momento non si sente di diventare madre, anche se in realtà ritiene che lei e Afrojack – vero nome, Nick van de Wall – sono portati per fare i genitori.

Intervistata dal quotidiano “La Stampa”, la 31enne ha parlato dei rumour circolati nel tempo di sue possibili gravidanze: “Negli ultimi cinque anni, usciva ogni tre mesi che ero incinta, non lo sono mai st... Vabbè, non vado nei dettagli”.

Elettra Lamborghini, 31 anni, insieme al marito Afrojack, 38

“Non sono incinta. Anzi, adesso non lo posso proprio essere, sto prendendo una pillola che non ho più il ciclo. E sto da Dio. Mi ha cambiato la qualità della vita al momento, perché ho avuto un sacco di problemi”, ha aggiunto.

Quindi parlando della possibilità di avere un figlio, ha affermato: “Io son sempre stata molto portata, a vent'anni non ero neanche fidanzata ma ho sempre avuto questa dedizione, questa passione per i bambini”. “Lo dico proprio papale: se fosse per mio marito, ne avremmo già dieci”, ha fatto sapere.

Quindi ha spiegato perché invece non hanno ancora fatto spiccare il volo alla cicogna: “Il problema è che io sono un po' traumatizzata da quello che ci sta accadendo nel mondo. Ovvero non vedo tanta buona speranza”.

“Io e mio marito so che saremmo dei genitori fantastici”, ha però dichiarato. “Sento che in questo momento non è momento, semplicemente è così. In questo momento non sono pronta io di testa... Non ho abbastanza coraggio per farlo, per ora”, ha concluso sull’argomento.