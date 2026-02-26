La figlia di Bianca Balti sfila per la prima volta nella città in cui è nata: la 18enne Matilde Lucidi protagonista alla Milano Fashion Week

La 18enne sta seguendo le orme della sua famosissima mamma nel mondo della moda

Giovanissima, ha già partecipato ad alcune delle sfilate dei brand più importanti

Questa settimana in occasione della Milano Fashion Week è arrivata anche in Italia

Da Fendi ha calcato la sua prima passerella nella città in cui è nata

La figlia di Bianca Balti ha sfilato per la prima volta a Milano, la città in cui è nata.

Matilde Lucidi, 18 anni, ha intrapreso una carriera da modella seguendo le orme della famosa mamma e sta già riscuotendo un successo incredibile, salendo in passerella per alcuni dei brand di moda più famosi del mondo.

Matilde Lucidi, 18 anni, in passerella alla Milano Fashion Week per Fendi

Nel capoluogo meneghino è stata scelta da Fendi, un marchio che rappresenta l’eleganza italiana nel mondo da generazioni, per l’evento andato in scena mercoledì 25 febbraio.

Sul “catwalk”, Matilde – che è nata dall’unione tra Bianca e il suo ex compagno Christian Lucidi – ha indossato un completo nero elegante e sofisticato. Gilet lungo doppiopetto sopra pantaloni ampi, abbinato a una camicia bianca con colletto a punta. Poi collo in pelliccia sintetica e, a completare il look, una piccola borsa nera con dettagli in metallo.

Matilde dietro le quinte

E’ stata la stessa Matilde a condividere le emozioni provate durante l’evento. Per lei si tratta, appunto, della prima volta in passerella in una città non solo particolarmente significativa per chi lavora nel mondo della moda, ma soprattutto per lei, che all’ombra della Madonnina è nata nel 2007.

Condividendo alcune immagini nel backstage del defilé, ha scritto nelle sue Instagram Stories: “Walked my first show in Milan, where I was born”. Ovvero: “Ho fatto la mia prima sfilata a Milano, dove sono nata”. Ha poi aggiunto l’emoji di emozione intensa, a dimostrare il significato forte per lei della giornata.

Nelle immagini appare nel dietro le quinte, sia in attesa che il suo look venisse messo insieme dai professionisti del settore, sia pronta per l’uscita in passerella, sia dopo aver sfilato sfoggiando il look numero “006” dell’evento.