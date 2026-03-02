Secondo il settimanale Chi non vivrebbero più nella stessa casa e avrebbero già messo di mezzo gli avvocati

E’ stato un colpo di fulmine, la scintilla si è accesa a metà 2023, il 31 agosto 2024 è arrivato il matrimonio, poco dopo la nascita del loro primo figlio insieme, Gianmaria, venuto al mondo il 24 maggio dello stesso anno. Roberta Morise ed Enrico Bartolini a un anno e mezzo dalle nozze si sono lasciati? Il gossip parla di addio. Secondo il settimanale Chi non vivrebbero più nella stessa casa e avrebbero già messo di mezzo gli avvocati.

Sul social al momento la conduttrice 39enne non smentisce quel che mette nero su bianco il giornale, anche lo chef stellato 46enne, già padre di altri tre figli avuti dalla sua ex moglie,

Tommaso, 17 anni, Giovanni, 12, e Vittoria, 10, tace. Lei e il famoso cuoco solo 4 mesi fa, il 3 novembre 2025, hanno accolto nella loro vita un altro maschietto, Geremia.

“Sarebbe arrivato, a sorpresa, alle battute finali il matrimonio di Roberta Morise ed Enrico Bartolini - scrive Giuseppe Candela - Una crisi profonda che avrebbe già portato i due genitori a non vivere sotto lo stesso tetto e al coinvolgimento degli avvocati”. I riflettori si accendono sulla coppia che potrebbe essere già scoppiata clamorosamente. Ma il condizionale è d’obbligo.