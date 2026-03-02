Il 43enne fa un quesito che riguarda l’intimità con la moglie Delia Duran, incinta di quasi 9 mesi

Sebastian Gazzarrini gli domanda più volte se può leggerlo ad alta voce davanti a lei. L’inviato de Le Iene in un servizio va a sbirciare i quesiti che alcuni vip pongono quotidianamente all’Intelligenza Artificiale, diventata ormai di uso comune per tutti o quasi. La domanda super hot di Alex Belli a ChatGPT viene così svelata in tv ed è davvero ‘spinta’…

"Possiamo farlo a…?": la domanda super hot di Alex Belli a ChapGPT svelata in tv, ecco cos'ha chiesto

Il 43enne fa un quesito che riguarda l’intimità con la moglie Delia Duran, incinta di quasi 9 mesi: a fine marzo darà alla luce un maschietto, Gabriel. La 37enne venezuelana sta lì con lui quando l’inviato de programma cult di Italia 1 legge ad alta voce. Nonostante Gazzarrini sia visibilmente imbarazzato, la showgirl ride di gusto.

Sebastian ha tra le mani il cellulare di Belli e sceglie spiando la cronologia sulla chat. “…E’ un po’ personale questa… La posso dire? Sei sicuro? Ma davanti a lei? Non ce la faccio”. Alex non ha alcun problema, lo sprona a farlo. E arriva così la domanda posta all’AI: “Con mia moglie incinta possiamo comunque farlo a pe**rina?”.

Delia scoppia in una risata fragorosa e anche gli altri due. “Questa è la risposta più importante di ChatGPT”, sottolinea divertito l’ex gieffino vip. “Confesso che anche io ho fatto la stessa ricerca”, svela Delia ironica. La 37enne e il marito non hanno mai nascosto la grande passione che li lega e non lo fanno neanche stavolta.