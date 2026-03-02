Il rapper 37enne e l’attrice 31enne avranno presto una bambina: il fiocco è rosa

Inizialmente la sua era una gravidanza gemellare, poi un feto si è riassorbito, come svelato in tv

Non vede l’ora di abbracciare insieme al marito la sua piccola. Arianna Montefiori, moglie di Briga dal 18 dicembre 2021, mostra il pancione enorme di 35 settimane. Lo svela in un carosello di scatti condivisi sul suo profilo Instagram. La sua migliore amica Diana Del Bufalo commenta lo scatto divertita. "Amoooo ahhahahahhaha non ti vedi i piedi!!!”, scrive. La futura mamma replica: “Noooo ahahhahahaha che bello non poter vedere neanche il peso della bilancia”. Le due si vogliono un bene infinito.

Arianna Montefiori, moglie di Briga, mostra il pancione enorme di 35 settimane: Diana Del Bufalo commenta divertita

“35 settimane di voglie, acquagym, ecografie, preparativi, sogni e tanto amore”, sottolinea l’attrice 31enne per accompagnare le immagini pubblicate. In reggiseno a top e pantaloni con elastico, scopre il ventre ormai prossimo al parto. Lei e il rapper 37enne, ex volto di Amici, avranno una bimba.

La sua migliore amica ironizza sul ventre della 31enne

Il gender reveal è arrivato in tv, a Verissimo. I due hanno confidato la loro felicità per la cicogna in volo lo scorso novembre. “E' un bel momento, lo aspettavamo da tanto tempo. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti per capire ma non c'erano dei problemi. Abbiamo scoperto che non c'era nulla che non andava ma ci siamo fatti aiutare ed ora eccoci qua”, aveva rivelato la coppia.

Il rapper 37enne monta i mobili per la bimba che nascerà tra pochissimo

Arianna aveva aggiunto: “Inizialmente era partita come gravidanza gemellare, poi un feto si è riassorbito. Quando dall'ecografia e ho visto che in uno dei due non c'era battito sono stata male poi il dottore mi ha spiegato che è una cosa che accade spesso che io ho iniziato a fare le visite dal primo test, se lo avessi fatto dopo forse non lo avrei mai saputo ma mi ha fatto capire che c'era un altro cuoricino forte che continuava a battere. Ho già un angioletto”. Poi il loro cane, Baires, era entrato in studio con attorno al collo il fiocco rosa.