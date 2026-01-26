Le foto della bellissima festa piena di vip a Roma per il compleanno di Michelle Hunziker: la conduttrice...
1. Il compleanno Michelle Hunziker ha festeggiato l’ultimo compleanno da quarantenne con tanti amici a Roma.Per l’occasione ha scelto un abito rosso aderente con collo alto e spacco, abbinato a scarpe e borsa coordinate, per un look total red audace e indimenticabile.
2. La figlia Da Milano è arrivata anche la figlia Aurora Ramazzotti con il futuro marito Goffredo (che l’hanno resa nonna orgogliosissima del piccolo Cesare). Presente anche la mamma di quest’ultimo Francesca.
3. Il party La conduttrice di origini svizzere ha scelto la Capitale, nonostante viva a Milano, per chiamare a raccolta un nutrito gruppo di persone e spegnere le candeline. Nata il 24 gennaio del 1977, Mich venerdì sera ha celebrato con chi le vuole bene al Bulgari Hotel l’arrivo dei 49 anni.
4. Ilary Blasi Nell’albergo capitolino ha brindato anche con diversi volti noti dello showbusiness. C’erano Ilary Blasi con il fidanzato Bastian Muller e Graziella Lopedota, storica manager della Hunziker.
5. Anna Tatangelo E’ arrivata anche Anna Tatangelo, che appena il 3 gennaio scorso ha partorito dando alla luce la sua secondogenita Beatrice.
6. Gli ospiti Non poteva mancare neanche l’amica e conduttrice Nunzia De Girolamo, il carissimo amico ed ex gieffino Jonathan Kashanian, Jonella Ligresti, e ovviamente Serena Autieri – arrivata con il marito Enrico. Poi Luigi Busà.
7. La serata Durante la serata si è esibita la The St. Regis Orchestra diretta da Diego Buongiorno. Si tratta di un’orchestra dal repertorio jazz e swing, che ha intrattenuto con talento tutti gli ospiti.“Serata speciale con persone a cui voglio tanto bene”, ha commentato Michelle condividendo alcune immagini della serata.
8. La torta A mezzanotte – con l’inizio del giorno del compleanno – è arrivata la torta con i lamponi. La Hunziker – che è mamma anche di Sole, 12 anni, e Celeste, 10 – ha spento le candeline mentre veniva intonata “Tanti Auguri” dall’orchestra e dagli ospiti.