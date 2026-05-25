''Spero di tornare a respirare'': la vincitrice del GF 2025 Jessica Morlacchi operata, le immagini

Volto bendato con cerotti, garze e tamponi: l’ex dei Gazosa non si nasconde e si fa vedere nel post intervento

Ha rifatto il naso la prima volta nel 2021 ma è andata male ed è dovuta tornare sotto i ferri altre tre volte

In tv la 38enne aveva denunciato che aveva ancora problemi: si è affidata al professor Lorenzetti

Jessica Morlacchi, vincitrice del GF 2025, ex cantante dei Gazosa, personaggio tv, il 23 maggio scorsi si è operata. “Spero di tornare a respirare”, ha annunciato ai suoi follower. Questa è il suo quinto intervento al naso.

''Spero di tornare a respirare'': la vincitrice del GF 2025 Jessica Morlacchi operata

“Domani mattina mi opero al naso e spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici”, ha svelato sui social la 38enne, Poi si è mostrata nel post intervento: volto bendato con cerotti garze e tamponi. “Tutto ok”, ha fatto sapere.

Ospite de La Volta Buona, parlando dei ritocchini a cui si è sottoposta negli anni, la Morlacchi aveva rivelato che il primo intervento al naso è stato nel 2021. “Non è andata come volevo, mi sono affidata a una persona molto giovane e questo a volte può portare a risultati diversi. Forse anche per i prezzi lo scelsi, ma se potessi tornare indietro cambierei e sceglierei altro, anche se ovviamente ha un altro prezzo”, aveva detto. E’ tornata sotto i ferri per il naso per altre tre volte, ma i problemi non si sono mai risolti.

"Io vivo con un fazzoletto in mano perché non respiro più bene - aveva confessato Jessica - La mia voce è più nasale, lo sento che è cambiata tantissimo”. Durante la trasmissione era intervenuto il professor Lorenzetti che aveva spiegato il quadro clinico della donna: un collasso della valvola nasale. Necessaria un’ennesima operazione per porvi rimedio. Così Jessica ha deciso di sottoporsi all’intervento: ora si augura che sia davvero l’ultima.