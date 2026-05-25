La conduttrice quando finisce la settimana di lavoro si rifugia nella sua ‘casa nel bosco’ con gli affetti più cari

La 62enne parla delle colleghe e rivela quelle che più l’hanno conquistata finora

Antonella Clerici quando finisce la settimana di lavoro torna nella sua ‘casa nel bosco’ in provincia di Alessandria e si rilassa. In una lunga intervista a La Stampa la conduttrice parla anche della figlia 17enne Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens, e svela cosa fanno insieme. “Non gliene frega niente”, confessa. Alla ragazza non importa affatto della grande popolarità della madre.

''Non gliene frega niente'': Antonella Clerici parla della figlia 17enne Maelle e svela cosa fanno insieme

“Qui sono veramente felice. Stacco appena finisco di lavorare, con le persone che amo, con gli amici, con gli animali. Ho sempre frequentato persone così, estranee al mondo dello spettacolo. Ho tantissime amiche, donne importanti per me e per quello che fanno, ma non per il grande pubblico. Poi certo, c’è Carlo Conti e c’era Fabrizio Frizzi. Ma io non voglio vivere sempre esposta. Nel weekend resto in campagna, non voglio monturarmi anche il sabato e la domenica”, sottolinea la presentatrice. Stare a pettinarsi e truccarsi ogni giorno per la tv è sfiancante, anche se le piace. Ma ci sono famiglia e amici che lei adora.

Maelle non dà importanza alla mamma ‘star’ televisiva. “A mia figlia non gliene frega niente della mia popolarità. Tranne quando le dico che vorrei stare di più con lei: allora mi spinge ad andare a lavorare al più presto. E’ giusto che sia così a 17 anni”, confida la Clerici. Quando le si domanda cosa facciano insieme, rivela: “Da quando fa il liceo cerco di aiutarla con lo studio, specie con le materie che io facevo meglio al Classico, Italiano e Storia dell’Arte. Lei credo potrebbe diventare un bravo medico. Le piacciono le materie scientifiche ed è molto incuriosita da tutte le serie tv sugli ospedali, che io invece rifuggo”, racconta.

La conduttrice quando finisce la settimana di lavoro si rifugia nella sua ‘casa nel bosco’ con gli affetti più cari. In foto col compagno Vittorio Garrone

La Clerici ci sta bene nei suoi propgrammi. La televisione è molto cambiata grazie ai social, ma lei col suo pubblico ha ancora feeling. Svela anche le colleghe più giovani che catturano il suo gusto. La 62enne fa i nomi: “Mi fa molta simpatia Ilary Blasi, così come Michelle Hunziker. E poi Andrea Delogu che trovo molto moderna, figlia dei suoi tempi”.

Tornando indietro con la memoria, si descrive da giovanissima: “Molto tranquilla, facevo il liceo Classico dei tempi, quindi piuttosto impegnativo, avevo le mie amiche, studiavo, non ero festaiola nemmeno allora. Io sono una da invitare a cena, non a una festa. Facevo le vasche in centro con le amiche, mi innamoravo”.

La 62enne parla delle colleghe e rivela quelle che più l’hanno conquistata finora

I suoi genitori non hanno assaporato appieno il suo successo. Antonella spiega: “Mamma quasi non l’ha visto, è morta a 55 anni. Ma era felicissima delle prime cose, costringeva tutti a vedere Dribbling. Avrei voluto che vedesse il mio Sanremo, sarebbe stata lì in prima fila. Con i primi soldi le ho regalato una borsa firmata che sapevo le sarebbe piaciuta. Le assomiglio molto. Lei era più matta, ma era chiacchierona come me, mio papà più silenzioso; ora sta per compiere 90 anni ed è felice di me e di mia sorella. Lei poi è speciale, è la minore ma è come se fosse la maggiore, mi protegge, si prende cura di me”.