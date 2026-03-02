Mara Venier a Domenica In scoppia a piangere: cede alla commozione e crolla in diretta tv, ecco perché

La conduttrice non frena le lacrime, Luca Dondoni, tra i giornalisti ospiti allo speciale da Sanremo, corre da lei

“Non dobbiamo sdrammatizzare, io non voglio farlo!”, sottolinea la conduttrice 75enne

Non riesce a frenarsi, cede alla commozione e crolla in diretta tv. Mara Venier a Domenica In speciale Sanremo, in onda dal Teatro Ariston con tutti i protagonisti del Festival, scoppia a piangere: il perché è presto svelato. Il brano che canta Serena Brancale, dedicato alla mamma scomparsa, le fa ricordare sua madre Elsa, scomparsa nel giugno 2015.

L’artista pugliese spiega le ragioni di Qui con me, la sua canzone alla kermesse: “L’anno scorso ho portato gioia ed era una festa, era un ritorno dopo dieci anni, ero bionda platino. A me piace giocare, ballare, cambiare colore di capelli. Poi ho pensato che se fossi tornata avrei portato qualcosa di mio, che mi facesse riflettere sul fatto che non voglio mai parlare del dolore. Invece ho voluto scrivere una canzone per ringraziare mia madre, che mi ha fatto innamorare della musica. Ho voluto cantare per lei, una lettera d’amore per mia madre. Però l’ho fatto anche per me, come una terapia e l’ho fatto anche per tanti che hanno paura nel piangere e nel mostrarsi fragili. E’ stato un canto liberatorio. Il futuro? Spero di tornare al Festival con un altro colore da mostrare“.

Serena si esibisce. Mara si sposta in un angolo e piange per il sentimento che la travolge improvvisamente. Luca Dondoni, tra i giornalisti ospiti, corre da lei. “Ti sei messa a piangere, commozione pura, l’ho notato. Perché questa cosa qui ha toccato tutti noi. Non tocca solo il cuore di Serena, ma quello di tutti noi che abbiamo perso la mamma”, le dice accudente.

La 75enne abbraccia forte l'artista pugliese

Barba Foria, inviata de La Vita in Diretta, prova a riportare tutti all’ordine: "Adesso sdrammatizziamo”. Mara la blocca. Brusca controbatte: “Non dobbiamo sdrammatizzare, io non voglio farlo. Non c’è proprio nulla da sdrammatizzare. Dipende da quali sentimenti hai dentro di te! Ognuno vive le emozioni come vuole ed è bellissimo. E anche se uno si commuove e piange cosa significa? Sono fragile? Sì, lo sono. Non mi sembra il caso di dire di sdrammatizzare”. La 75enne non desidera nascondere le emozioni. Abbraccia fortemente la Brancale.