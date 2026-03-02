Giorgia Palmas e Filippo Magnini si regalano una vacanza da sogno in coppia: foto e dove sono

L’ex velina, 43 anni, e l’ex nuotatore, 44, sono volati in Nord Africa

Da qui hanno intrapreso quella che sembra essere una crociera sul Nilo

Tra templi dalla storia millenaria e tramonti da sogno, stanno vivendo emozioni molto forti

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono regalati una vacanza da sogno in coppia.

L’ex velina e l’ex nuotatore sono volati in Nord Africa e da qui hanno iniziato – da Aswan, in Egitto, un Paese che avevano già visitato in passato e da cui sono rimasti colpiti – quella che sembra essere una crociera sul Nilo.

Giorgia Palmas, 43 anni, e Filippo Magnini, 44, si stanno godendo una vacanza da sogno in Egitto

La 43enne – che compirà gli anni fra pochi giorni: forse si tratta proprio di un regalo di compleanno? – e il 44enne stanno condividendo foto ed emozioni da uno dei posti più affascinanti del mondo.

Si tratta di un itinerario molto ambito che permette di scoprire i tesori dei faraoni, dato che quasi tutti i templi principali si affacciano direttamente sul fiume.

Giorgia si fa una foto "iconica" davanti al Tempio di Abu Simbel

“Non vi dico l’emozione”, spiega Giorgia mostrando il Tempio di Abu Simbel: un luogo iconico dove ha scattato una foto davanti alle imponenti statue scavate nella roccia.

Tra i due l'amore è sempre fortissimo

“Dopo aver visto l’alta diga di Nasser andiamo a vedere il meraviglioso Tempio di Philae”, continua in un’altra Story. Si tratta di un tempio dedicato principalmente alla dea Iside, che nella mitologia egizia è la sposa di Osiride e madre di Horus. Uno dei luoghi più magici dell'Egitto, non solo per la storia, ma perché si trova su un'isola in mezzo al Nilo (l'isola di Agilkia).

Giorgia si gode il tramonto mozzafiato durante la navigazione

E ancora, scatti con tramonti mozzafiato e selfie di coppia. I due si stanno davvero godendo l’itinerario. Con loro non sembrano esserci né Mia, la figlia che hanno avuto 5 anni fa, né Sofia Bombardini, l’ormai quasi 18enne che la bellissima sarda ha avuto insieme all’ex compagno Davide Bombardini.

Per una volta sembrano essersi concessi un po’ di tempo da dedicare alla coppia.

Sposati dal 2021, Giorgia e Filippo stanno vivendo un periodo ricco di eventi nella loro vita. Si sono infatti trasferiti da pochi mesi nel loro attico dei sogni a Milano dopo averlo comprato e ristrutturato con gusto ed eleganza.

Filippo è anche reduce da un’esperienza tv che lo ha messo a dura prova, quella di “Ballando con le Stelle”, che lo ha accompagnato negli ultimi mesi dello scorso anno (e che lo ha visto arrivare quinto nella finale).

Video-selfie di coppia

Molto di recente la Palmas è stata anche ospite de “La Volta Buona”. Qui ha raccontato del rapporto di coppia con Magnini, spiegando che non esiste la famiglia del Mulino Bianco, e che anche loro litigano ogni tanto.

Commentando i rumour su una presunta crisi vissuta dai due, Giorgia ha spiegato: “Abbiamo discusso tanto, ma come capita spesso e normalmente. La coppia del Mulino Bianco non esiste. Ma è un periodo gioioso, abbiamo tanti progetti”. Caterina Balivo ha ribattuto: “Vabbè, ma dillo che litigate anche voi!”. Quindi la chiosa di Giorgia: “Ma certo”.