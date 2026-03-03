Il conduttore, ironico, rivolgendosi alla moglie dopo l’esibizione di Samurai Jay, le aveva detto di non comprarli

Aveva ammesso ridendo di essere ‘geloso’, ma la ragazza non ci sta e vuole le sue scuse

La polemica continua… La ballerina Francesca Tanas si scaglia contro Carlo Conti per la frase sui suoi jeans 'hot' a Sanremo 2026. Il conduttore, ironico, rivolgendosi alla moglie dopo l’esibizione di Samurai Jay, quella in cui lei ballava col capo ‘incriminato’ addosso, le aveva detto di non comprarli. “Mi ha sessualizzata”, sbotta lei nelle sue Storie.

''Mi ha sessualizzata'': la ballerina Francesca Tanas contro Carlo Conti per la frase sui suoi jeans a Sanremo 2026

Il 64enne toscano, rivolgendosi a Francesca Vaccaro, seduta in prima fila in platea, non si era frenato e aveva detto, ironico e col sorriso sulle labbra: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. E’ pura gelosia!”.

La 24enne attacca il conduttore 64enne per le sue parole

La danzatrice a distanza di qualche giorno, sbotta: “Ci tengo a puntualizzare che 'sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no”.

Lui invece minimizza sulla sua battuta all'Ariston

La Tanas, 24 anni, si augura che il presentatore abbia chiesto scusa alla consorte. Poi aggiunge: “Chiedesse scusa pure a me”. Nella finale all’Ariston indossava un completo total denim con gilet crop abbinato a un crop top giallo ocra e un paio di jeans ricamato a vita bassa tagliato all'altezza del fondoschiena. Tutto del brand Guess.