Belen Rodriguez prende finalmente la cittadinanza italiana: svelata la data dell’esame della showgirl

E’ da ben 20 anni in Italia, ma non ha ancora il passaporto italiano: ora l’ultimo step per ottenerlo

Belen Rodriguez è pronta a centrare l’obiettivo. Prende finalmente la cittadinanza italiana: è stata svelata la data dell’esame. E’ stato il settimanale Chi a spifferarla: sarà a inizio aprile, tra esattamente un mese.

La showgirl argentina, recentemente ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sulla questione aveva ammesso: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba”. Aveva fatto riferimento al matrimonio con Stefano De Martino, durato dal 2013 al 2017. Poi ci sono state le due reunion fallimentari, ma i due erano separati.

La 41enne studia per superare la prova. L’esame riguarda la lingua italiana: serve dimostrare di conoscere l’italiano a un livello minimo richiesto dalla legge. Per la cittadinanza per residenza o matrimonio. è richiesto il livello B1 di italiano (Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Il livello B1 significa che sai: sostenere una conversazione su argomenti quotidiani, capire testi semplici, scrivere brevi testi coerenti, esprimere opinioni in modo chiaro. Non è un livello altissimo, ma richiede una buona autonomia linguistica.

L’esame è diviso in quattro parti: comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta produzione orale. La durata complessiva è di circa 2–3 ore. La prova si svolge presso enti certificatori riconosciuti dal Ministero. Una volta superato, ricevi un certificato ufficiale che dovrai caricare nella domanda di cittadinanza online sul portale del Ministero dell’Interno. Poi inizia l’iter amministrativo, che può durare anche fino a 24–36 mesi. Belen ce la farà.