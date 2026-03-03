Luca Argentero e Cristina Marino sul red carpet a Milano per la serie tv in cui recitano insieme: guarda

- Lui sarà l’Avvocato Ligas nel primo legal drama Sky Original dal 6 marzo in tv
- Sono tornati sul set in coppia dopo l’inizio della loro relazione avvenuta durante le riprese di Vacanze ai Caraibi
Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, girato a Santo Domingo, nel 2015. Quel film ha fatto scoccare la scintilla e ha segnato l’inizio della loro relazione. A distanza di anni, Luca Argentero e Cristina Marino, sposati dal 2021, genitori di Nina Speranza e Noè Roberto, 5 e 3 anni, si lasciano immortalare bellissimi e raggianti sul red carpet a Milano per il debutto della serie tv in cui recitano nuovamente insieme. Lui sarà l’Avvocato Ligas nel primo legal drama Sky Original dal 6 marzo in tv.
Il 44enne e la 34enne si prendono i riflettori, innamorati ed entusiasti del lavoro fatto insieme per quello che si annuncia già un successo. Luca indossa un abito scuro con gilet, camicia bianca e cravatta in tono. Per la serie è un legale che ne combina di tutti i colori, anche sulla passerella sceglie un look rigoroso che lo rende affascinante e vincente.
Cristina è deliziosa con l’abito midi con trasparenze nei toni del brown e black e sopra un giubbotto in pelle da biker: il suo animo rock si unisce alla sua voglia di essere fashion e chic. Recentemente l’attrice e imprenditrice sull’essere tornata a lavorare col marito, aveva detto a F: “Di base è più difficile stare sul set con una persona a cui sei legata. Mi sento più in imbarazzo, più sotto pressione. Come se fossi a casa sua. E' difficile essere la moglie dell’attore protagonista. Quando c’è lui, sono un po’ meno esuberante. Però, lavorare insieme è anche comodo”. In questo modo riescono ad organizzate la loro vita famigliare meglio. I figli e la serenità sono per i due al primo posto.