Luca Argentero e Cristina Marino sul red carpet a Milano per la serie tv in cui recitano insieme: guarda

Lui sarà l’Avvocato Ligas nel primo legal drama Sky Original dal 6 marzo in tv

Sono tornati sul set in coppia dopo l’inizio della loro relazione avvenuta durante le riprese di Vacanze ai Caraibi

Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, girato a Santo Domingo, nel 2015. Quel film ha fatto scoccare la scintilla e ha segnato l’inizio della loro relazione. A distanza di anni, Luca Argentero e Cristina Marino, sposati dal 2021, genitori di Nina Speranza e Noè Roberto, 5 e 3 anni, si lasciano immortalare bellissimi e raggianti sul red carpet a Milano per il debutto della serie tv in cui recitano nuovamente insieme. Lui sarà l’Avvocato Ligas nel primo legal drama Sky Original dal 6 marzo in tv.

Luca Argentero e Cristina Marino sul red carpet a Milano per la serie tv in cui recitano insieme: Avvocato Ligas, dal 6 marzo su Sky

Il 44enne e la 34enne si prendono i riflettori, innamorati ed entusiasti del lavoro fatto insieme per quello che si annuncia già un successo. Luca indossa un abito scuro con gilet, camicia bianca e cravatta in tono. Per la serie è un legale che ne combina di tutti i colori, anche sulla passerella sceglie un look rigoroso che lo rende affascinante e vincente.

Cristina è deliziosa con l’abito midi con trasparenze nei toni del brown e black e sopra un giubbotto in pelle da biker: il suo animo rock si unisce alla sua voglia di essere fashion e chic. Recentemente l’attrice e imprenditrice sull’essere tornata a lavorare col marito, aveva detto a F: “Di base è più difficile stare sul set con una persona a cui sei legata. Mi sento più in imbarazzo, più sotto pressione. Come se fossi a casa sua. E' difficile essere la moglie dell’attore protagonista. Quando c’è lui, sono un po’ meno esuberante. Però, lavorare insieme è anche comodo”. In questo modo riescono ad organizzate la loro vita famigliare meglio. I figli e la serenità sono per i due al primo posto.