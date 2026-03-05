''Io ho appena fatto le mie 100 vasche'': Ludmilla Radchenko dalla piscina aggiorna tutti sulla situazione a Dubai

La guerra del Golfo imperversa e preoccupa il mondo, lei rassicura: “Tutto ok, siamo in stand by”

A ottobre scorso ha deciso di vivere il proseguimento della sua esistenza in una famosissima località degli Emirati Arabi. Tutto dopo la separazione amichevole dal marito Matteo Viviani, da cui ha avuto Eva e Nikita, 13 e 8 anni. Ludmilla Radchenko, direttamente dalla piscina dove si allena ogni giorno, aggiorna tutti sulla situazione a Dubai. La guerra del Golfo imperversa e preoccupa il mondo, tutti tremano pensando a un eventuale allargamento del conflitto e sono ancora moltissimi gli italiano bloccati all'estero, lei rassicura: “Tutto ok, siamo in stand by”. E aggiunge: “Io ho appena fatto le mie 100 vasche”.

“Grazie a tutti per il supporto e la vostra preoccupazione. Tutto ok per ora dopo 100 vasche…”, scrive nella clip che posta. L’ex Letterina 46enne a Dubai ha inaugurato un nuovo studio con una visione più ampia rispetto a quella della sola pittura. Spazia dall'art design alla moda con il suo brand Siberian Soup FullArt.

Ludmilla si mostra serena, per nulla agitata dai fatti che accadono intorno a lei e ‘sopra la sua testa’. “Notizie da Dubai. Eh… siamo in stand by ragazzi. Qua sembra che la vita si è fermata, tutto è in pausa. Io ho appena fatto le mie 100 vasche in piscina, finalmente. Così, anche per sperare un po’, ho fatto tre eventi in due settimane e domani ne abbiamo un altro. Per riunire anche le donne. E’ un momento così. Uno deve organizzare un po' le cose che si sono accumulate, che non riuscivo mai a fare. E occuparsi di se stesso, così forse…”, sottolinea la Radchenko. Trova serenità in queste piccole cose.