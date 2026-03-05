Giada De Blanck dopo la morte della mamma al GF Vip? La produzione le avrebbe offerto un contratto…

Il settimanale Oggi regala il piccolo scoop: la 45enne ha perso la madre Patrizia lo scorso 8 febbraio

A novembre 2020, durante la quinta edizione del reality show, aveva fatto una sorpresa alla contessa, nel cast

Giada De Black, che con lei aveva un rapporto simbiotico e speciale, sta cercando di andare avanti, nonostante il lutto. Dopo la morte dell’amatissima mamma entrerà al GF Vip? Il settimanale Oggi regala un piccolo scoop: la produzione del reality le avrebbe offerto un contratto.

La 45enne ha riportato a casa le ceneri di Patrizia De Blanck, rinchiuse in un’urna a forma di cuore. Ha celebrato il suo compleanno con alcune amiche che l’hanno spronata a uscire dal suo appartamento, nonostante non ne avesse voglia. Sono giorni difficili i suoi. “A rendere questo periodo meno bulo una proposta inaspettata - scrive Alberto Dandolo sul settimanale - Siamo infatti in grado di svelarvi che è stata contattata dagli autori del Grande Fratello. I responsabili del noto reality la vogliono nel cast della nuova edizione che partirà il 17 marzo con al timone Ilary Blasi”.

Non ha ancora detto di sì. Naufraga all’Isola dei Famosi insieme alla madre nel 2003, la De Blanck a novembre 2020 fece una sorpresa incredibile alla contessa, quando la nobile era nel cast dello show durante la quinta edizione. Ora vogliono sia lei a trascorrere sei settimane spiata 24 ore su 24, ma non ha ancora detto di sì: “Giada però è ancora molto titubante e si sta prendendo del tempo per decidere”.